В Нанайский район медиков привлекают новым оборудованием и деньгами

Благодаря федеральной программе «Земский доктор» в больнице села Троицкое Нанайского района ликвидировали нехватку узких специалистов. Только за прошедший год там приняли в штат четырёх медиков: лора, хирурга, психиатра и рентгенолога. Кроме рабочих мест, врачей ожидают современное оборудование и «стартовый капитал» — миллион рублей подъёмных средств.

Выпускник медицинского университета, рентгенолог Кирилл Бельды вернулся в родное село с супругой. Екатерина тоже врач, её специальность — психиатрия. Как молодожёны собираются осваивать подъёмный капитал, который полагается каждому в рамках программы «Земский доктор», они ещё не решили: заняты работой. Кирилл, к тому же, продолжает семейное дело. Все его родственники — тоже медики.

«Когда я маленький был, то ходил часто к маме на работу. Было интересно. Смотрел, как операции выглядят. И заинтересовался медициной», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» рентгенолог КГБУЗ «Троицкая центральная районная больница» Кирилл Бельды.

На рабочем месте молодого специалиста ожидал приятный подарок: на вооружение районной больницы поступил современный рентген-аппарат стоимостью в 14 миллионов рублей. Возможности детища петербургских разработчиков глобальные: от цифровых снимков до томограмм.

«Можно вывести изображение на экран, и вы сразу увидите патологию. Обычно на старых плёночных аппаратах нужно было долго проявлять», — объяснил специалист.

Благодаря федеральной программе штат сельской больницы полностью укомплектован узкими специалистами. За два года кадровый состав пополнился девятью дефицитными медиками: к примеру, лора там ждали с 2004 года. Сейчас головная боль руководства учреждения — нехватка врачей первичного звена. Но в ближайшие два года этот вопрос обещают решить. К работе должны приступить два выпускника-целевика. Медики, которые трудоустроены в больнице не первый год, отмечают, что в пользу такой работы говорят высокая зарплата и возможность карьерного роста.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», Хабаровский край вошёл в число регионов, где продлили реализацию федеральной программы «Земский доктор». В больницы и поликлиники районов края в 2016 году уехали 32 специалиста с высшим медицинским образованием. Ранее в рамках этой программы уже трудоустроились 135 медиков. Чтобы закрепить специалистов в сельской местности, в 2015 году 18 врачам и семи медицинским работникам со средним профессиональным образованием выдали служебное жильё. Ещё четыре врача получили доплату на аренду квартир.