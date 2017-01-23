Комсомольчанин вывез из гаража чужие инструменты на угнанном авто

Чтобы проникнуть в бокс, он разбил окно

В Комсомольске-на-Амуре 30-летний местный житель ответит в суде за кражу чужого имущества. Мужчина стащил из гаража, принадлежащего горожанке, электроинструменты, а также угнал её автомобиль. Ущерб от действий фигуранта потерпевшая оценила в 345 тысяч рублей.

Причастность обвиняемого к преступлениям доказали следователи отдела полиции № 4 управления МВД России по Комсомольску. Они установили, что злоумышленник проник в гаражный кооператив на улице Запорожской, разбил окно второго этажа в одном из боксов и залез внутрь. После этого мужчина завёл машину, ключи от которой хозяева оставили в замке зажигания, погрузил в багажник иномарки дорогостоящие электроинструменты и скрылся.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело по статье «Кража» с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«До вынесения приговора обвиняемый будет находиться под арестом. Похищенное имущество частично изъято и возвращено законной владелице», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.