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У хабаровчан есть повод написать письмо от руки

У хабаровчан есть повод написать письмо от руки
Во всём мире сегодня отмечают День почерка
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 23 января, население всех стран мира празднует День ручного письма, или День почерка. Популярность компьютеров, электронной почты, карманных гаджетов, СМС и стикеров с уже готовыми фразами экономит время для общения, но уводит человека от возможности выразить мысли, написав их собственноручно. Письма и открытки с текстом «от руки» становятся редкостью и оттого больше ценятся. День почерка учредили, чтобы напомнить людям об уникальности «ручных» записок и о неповторимости манеры письма каждого человека.


 

Инициатором праздника стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, которая и выбрала дату 23 января для этого события. В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору. История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями и, возможно, на протяжении такого же времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку.


 

Свои мысли о связи манеры письма с духовным миром человека высказывал и Аристотель, и великие итальянцы эпохи Возрождения. В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин «графология», которым сегодня определяют область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности. Большой вклад в теорию графологии внес немецкий философ и психолог Людвиг Клагес.


 

Современные учёные называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека. Это размер букв, их наклон и форма, направление, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.


 

Важным орудием почерк стал для криминалистов. Цель экспертов почерковедения — установить подлинность того или иного документа. Специалисты по научной экспертизе документа должны в совершенстве знать разнообразные стили написания. Безусловно, и они тщательно изучают все характеристики почерка, чтобы точно установить личность писавшего. Научные исследования, предметом которых является почерк, будут продолжаться, и учёные достигнут более глубокого понимания зависимости почерка от характера человека. Можно предположить, что разработчики различных мобильных устройств и гаджетов создадут инструмент, позволяющий писать электронные письма своим почерком. Но  в современном ритме жизни всегда возникают ситуации, когда хочется написать добрые и незатейливые слова собственноручно и на бумаге.

 
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