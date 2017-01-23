В понедельник в Хабаровске существенно похолодало

На улице лёгкий ветер и морозный воздух

В дальневосточной столице сегодня, 23 января, переменная облачность. Большую часть дня продержится солнечная погода, но временами небо будут затягивать облака. По прогнозам Дальневосточного УГМС, возможны незначительные осадки в виде снегопада.









Температура воздуха в утренние часы составит -30…-27 градусов по Цельсию. После обеда столбик термометра покажет отметку в -20…-18 градусов.









Воздушные массы движутся с юго-запада. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.