До конца хоккейного сезона за "Амур" будет играть Илья Горохов

До этого он играл за ХК "Сочи"

Хоккейный клуб «Амур» заключил соглашение Ильёй Гороховым, контракт с которым рассчитан до конца нынешнего игрового сезона КХЛ. Об этом официально сообщила пресс-служба «тигров».

«Илья Горохов является одним из самых титулованных защитников российского хоккея. Двукратный чемпион российской Суперлиги (2001/02, 2002/03). Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). Дважды – участник Матча Всех Звёзд КХЛ (2012/13, 2013/14)», — отметили в клубе.

Защитник родился 23 Августа 1977 года в Ярославле. Он является воспитанником местной школы хоккея. Рост игрока — 180 сантиметров, вес — 91 килограмм. Хват клюшки — правый. В Континентальной хоккейной лиге он выступал в составе команд «Локомотив», «Салават Юлаев», «Атлант», «Динамо» Москва и ХК «Сочи».

Горохов совсем недолго защищал цвета южного клуба — в ХК «Сочи» он пришёл в мае этого года, а до этого играл за «Локомотив». Контракт был рассчитан на один сезон, однако 20 декабря пресс-служба «сочинцев» сообщила, что с игроком по соглашению сторон он расторгнут. За это время хоккеист провёл 27 игр, в которых набрал 6 очков (1+5) при показателе полезности «-9».

В тот же день, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», стало известно о том, что «Амур» расстался с защитником Дмитрием Космачёвым, который пополнил состав команды в июле этого года.