До конца хоккейного сезона за "Амур" будет играть Илья Горохов

Сегодня четверг, 22 декабря 2016 года, 23:28
Военные площадки на Дальнем Востоке остались без Спецстроя
Военные площадки на Дальнем Востоке остались без Спецстроя
Суд дал условный срок главе Охотского района и сразу амнистировал
Суд дал условный срок главе Охотского района и сразу амнистировал
Вячеслав Шпорт намерен спасти "Дальспецстрой"
Вячеслав Шпорт намерен спасти "Дальспецстрой"
"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
Приморцы застыли в Mannequin Challenge, убирая лёд
Приморцы застыли в Mannequin Challenge, убирая лёд
Регионы:


Популярное
сегодня, 13:55
Мэрия: погода во Владивостоке будет ещё хуже
сегодня, 12:39
Кубай предложил отпустить жителей Владивостока с работы домой
сегодня, 07:05
Штормовое предупреждение в Приморье: метели, порывистый ветер и снег
сегодня, 14:28
Губернатор Миклушевский: Сергей Сидоренко совершил мужской поступок
сегодня, 10:20
Из-за метели в Приморье отменили часть междугородних автобусных рейсов
сегодня, 15:40
Циклон во Владивостоке: пробки, метель и сбивающий с ног ветер
сегодня, 11:07
Таксисты Владивостока взвинтили цены
сегодня, 10:23
Компания владивостокского депутата лишила горожан детской площадки
сегодня, 17:10
"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
сегодня, 15:47
Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение

Обсуждаемое
сегодня, 15:47
12

Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение
сегодня, 14:28
11

Губернатор Миклушевский: Сергей Сидоренко совершил мужской поступок
сегодня, 10:23
9

Компания владивостокского депутата лишила горожан детской площадки
сегодня, 17:10
6

"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
сегодня, 13:11
6

"Единая Россия" поднимает против коррупции школьников и студентов
сегодня, 11:07
4

Таксисты Владивостока взвинтили цены
сегодня, 12:35
4

Шпорт признал вину мэрии Хабаровска в отказе инвесторов от аквапарка
час назад
3

Во Владивостоке "максимка" въехала в скорую на жёсткой трассе
сегодня, 16:40
2

Администрация Хабаровска не против появления аквапарка в городе
сегодня, 18:39
2

Владимир Миклушевский вручил награды приморцам по итогам года
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1065



Система Orphus

До конца хоккейного сезона за "Амур" будет играть Илья Горохов

До конца хоккейного сезона за "Амур" будет играть Илья Горохов
До этого он играл за ХК "Сочи"
час назад
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хоккейный клуб «Амур» заключил соглашение Ильёй Гороховым, контракт с которым рассчитан до конца нынешнего игрового сезона КХЛ. Об этом официально сообщила пресс-служба «тигров».

«Илья Горохов является одним из самых титулованных защитников российского хоккея. Двукратный чемпион российской Суперлиги (2001/02, 2002/03). Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). Дважды – участник Матча Всех Звёзд КХЛ (2012/13, 2013/14)», — отметили в клубе.

Защитник родился 23 Августа 1977 года в Ярославле. Он является воспитанником местной школы хоккея. Рост игрока — 180 сантиметров, вес — 91 килограмм. Хват клюшки — правый. В Континентальной хоккейной лиге он выступал в составе команд «Локомотив», «Салават Юлаев», «Атлант», «Динамо» Москва и ХК «Сочи».

Горохов совсем недолго защищал цвета южного клуба — в ХК «Сочи» он пришёл в мае этого года, а до этого играл за «Локомотив». Контракт был рассчитан на один сезон, однако 20 декабря пресс-служба «сочинцев» сообщила, что с игроком по соглашению сторон он расторгнут. За это время хоккеист провёл 27 игр, в которых набрал 6 очков (1+5) при показателе полезности «-9».

В тот же день, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», стало известно о том, что «Амур» расстался с защитником Дмитрием Космачёвым, который пополнил состав команды в июле этого года.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru