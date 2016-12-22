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Вячеслав Шпорт рассказал об обязанностях своего нового заместителя

Вячеслав Шпорт рассказал об обязанностях своего нового заместителя
Сергей Гончар займётся "ничейными" вопросами
сегодня, 17:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт объяснил, чем обусловлена необходимость появления нового заместителя и рассказал о новых обязанностях генерал-лейтенанта Сергея Гончара на пресс-конференции по итогам 2016 года.

«Гончар будет заниматься разными вопросами проектного характера. Есть у нас программы, есть бюджеты, всё в работе, но по многим крупным проектам есть пограничные вопросы, которые ни к кому не относятся. И я это чувствую. Во многих властных структурах есть замы по общим вопросам. Например, мы сегодня заявились на проведение авиасалона в Комсомольске. Вот одно из поручений ему (Гончару — прим. ред.) уже есть — взять этот проект и его «тащить». Вот такие проектные дела он будет курировать», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Глава региона добавил, что не может решать некоторые вопросы в силу постоянной занятости. По этой причине правительство Хабаровского края пополнилось ещё одним заместителем председателя.

«Я, например, позавчера должен был быть на совещании в Москве, докладывать об инвестпроектах Хабаровского края на специальной комиссии в правительстве. А вчера я должен был быть в Симферополе — там идёт заседание юбилейное морской коллегии, где вопросы судостроения рассматриваются. Важно для нас? Важно. Только пропустишь — и объекты вычеркнули. Поэтому я туда отправляю одного зама, туда — другого зама. Статус нужен. Это в чиновничьей службе имеет важное значение. Поверьте, это не из-за того, что мне хочется, чтобы у меня было побольше замов. Я использую теорию наоборот: чем больше вокруг себя заместителей создаёшь, тем больше работы они тебе задают», — поделился Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Сергей Гончар вступил на новую должность 19 декабря. До этого он был командующим Восточного регионального командования внутренних войск МВД России, которое с недавнего времени называется Национальной гвардией Российской Федерации. На эту должность в январе 2012 года его назначил президент России. До приезда в Хабаровск Гончар руководил Санкт-Петербургским военным институтом внутренних войск МВД России. В дальневосточной столице он заменил генерал-лейтенанта Виктора Стригунова.

Также в аппарате губернатора появилась новая должность — уполномоченный по «дальневосточному гектару». Её заняла бывшая министр культуры Наталья Якутина. Вячеслав Шпорт рассказал, что уговаривал её прийти на новое место.

 
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