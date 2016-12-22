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Администрация Хабаровска не против появления аквапарка в городе

Администрация Хабаровска не против появления аквапарка в городе
Чиновники заявили, что просто ни разу не видели инвестора
сегодня, 16:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Представители администрации краевой столицы на пресс-конференции в Хабаровске заявили, что мэрия не против строительства аквапарка в городе. Разногласия с владельцами проекта возникли из-за того, что чиновники не знали о наличии иностранного инвестора. Теперь в мэрии ждут его для возобновления совместной работы.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мэр города Александр Соколов раскритиковал проект бизнесменов и попросил их сократить торговые площади. Центр планировали возвести в Индустриальном районе Хабаровска. Там хотели открыть комплекс с детским бассейном, тремя саунами, больше чем десятью горками различной геометрии и высоты. В аквапарке, по задумке авторов проекта, должны были появиться также массажный салон, кафе и водный бар, светомузыкальные фонтаны и смотровая площадка с видом на Амур.

Торгово-развлекательный центр с аквапарком планировали построить на участке площадью 2 197 квадратных метров на улице Пионерской. Землю компании «Броско» выделило правительство Хабаровского края, договор аренды с предпринимателями продлили до 2018 года. Из-за угрозы паводков на этой территории и загруженной транспортной сети в этом районе, компанию просили внести некоторые изменения в проект. Этого не произошло, и департамент архитектуры не выдал «Броско» разрешение на строительство. Компания заявляла 600 парковочных мест. Тогда как по количеству всех площадей, их нужно более 900. Аквапарк занял бы всего четыре процента от общей площади торгово-развлекательного центра.

«Закон не предусматривает внесения изменений. Мы можем либо оказать услугу, либо отказать в её предоставлении. Застройщик не обжаловал отказ.  Поэтому для нас было полной неожиданностью, когда выяснилось, что этот вопрос поднимала компания «Невада» и южнокорейский инвестор, которого никто в Хабаровске не видел. А когда мы начали узнавать про инвестора в крае, нам никто никаких внятных ответов до сих пор не дал», — рассказала начальник юридического управления администрации Хабаровска Клавдия Тарасова.

По её словам, в мэрии не знали и о том, что этот инвестор уже вкладывает деньги в ТОСЭР «Хабаровск». Администрация планировала работать с компанией «Броско» и не намеревалась чинить препятствия предпринимателям.

Сегодня на итоговой пресс-конференции в краевой столице губернатор региона Вячеслав Шпорт признал вину муниципалитета в том, что местные и южнокорейские инвесторы отказались от строительства аквапарка в краевом центре. У городских чиновников на это нашёлся свой ответ.

«Я, как юрист, не вижу оснований считать, что администрация города препятствует развитию инвестиционной деятельности в Хабаровске. Александр Соколов ни одному инвестору в рассмотрении документов, планов никогда не отказывал. Если у них будет желание продуктивно работать, то никто в городе им не откажет», — заявила Клавдия Тарасова.

Директор департамента муниципальной собственности администрации города Дмитрий Ганичев заявил, что если компания устранит выдвинутые администрацией замечания, то сможет вернуться к вопросу строительства. По словам заместителя начальника экономического управления администрации города Ларисы Воронцовой, цена проекта торгово-развлекательного центра с аквапарком составляла два миллиарда рублей. При этом проект включен в перечень объектов наиболее значимых для города и края. 

Всего в 2016-м инвестиции в Хабаровск составят около 65 миллионов рублей — это на 116 процентов больше, чем в прошлом году.

 
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Комментарии
  • Misha   (сегодня, 17:40 )

    Эти ребята из "Невады" тоже пытаются хитрить и недоговаривают многого. А может лучше организовать публичные слушания между администрацией и "Невадой" и посмотреть на аргументы и доводы каждого из них? А народ послушает и сделает свои выводы, кто был прав

  • Хабаровчанин  (сегодня, 20:30 )

    Шпорт - Соколов - Невада. А горожан кто-нибудь спросил?



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