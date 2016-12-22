Шпорт объяснил появление уполномоченного по "дальневосточному гектару"

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт прокомментировал появление в его аппарате нового министра — уполномоченного по «дальневосточному гектару». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на эту должность назначили Наталью Якутину, которая ранее возглавляла министерство культуры региона.

«Мы работаем по «гектару» в крае хорошо, в среднем, но я считаю, что могли бы работать намного лучше. По эффективности работы мы практически в лидерах на Дальнем Востоке, а по количеству выданных земель находимся на четвёртом месте. Я считаю, что это непозволительно», — объяснил создание новой должности глава региона.

«Я её уговаривал, честно — из-за того, что она работала много лет главой города, главой сложнейшего сельского района. Она знает людей, их потребности, она знает, как с людьми разговаривать», — сообщил Вячеслав Шпорт.

По его словам, «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае берут неактивно, потому что не все жители региона знают о такой возможности и о том, как правильно пройти необходимую процедуру.

«Технически у нас всё работает, организационно всё работает — мы научились работать с федеральной информационной системой, отработали все вопросы. Но у нас не хватает сегодня, видимо, идеологического сегмента. Люди неактивно идут за гектаром. Хотя, я считаю, информационное пространство мы заполнили хорошо, лучше всех на Дальнем Востоке. Есть недопонимание. Закон не читали, кто читал — его не понимает. Нужна массовая разъяснительная работа. А ведь с 1 февраля к нам придут люди со всей страны. Мне, например, хочется, чтобы максимально закон использовали жители Хабаровского края. И в связи с этим мы разворачиваем массовую работу с разъяснениями в регионах», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что осенью этого года в регионе начала работать выездная экспертная группа. Специалисты консультируют граждан по вопросам закона о «дальневосточном гектаре», помогают зарегистрироваться на портале госуслуг, выбрать понравившийся участок и подать заявку на его оформление. За время работы группа посетила уже 10 населённых пунктов Хабаровского и Нанайского районов.