Фермерам Хабаровского района дали денег на кроликов и индеек

В правительстве региона прошёл дополнительный конкурс по выделению грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, победителями которого стали два начинающих агрария из Хабаровского муниципального района — предприниматели из сёл Мирное и Сосновка. Сумма финансовой поддержки составила 1,5 миллиона рублей на одно подворье. Фермеры хотят вложить деньги в разведение: один — кроликов австралийской породы, а второй — индейки тяжёлых и средних кроссов.

По информации пресс-службы Хабаровского района, в 2016 году грантовую поддержку от краевого правительства получили ещё четыре фермера из муниципалитета — их хозяйства находятся в сёлах Восточное, Матвеевка, Анастасьевка и Князе-Волконское. Деньги они получили на развитие растениеводства, молочного скотоводства и строительство гусиной фермы на 1 000 голов. В 2017 году заявки на выплаты собираются подать 10 начинающих аграриев, и ещё 2 предпринимателя, намеревающихся создать животноводческие фермы.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в текущем году впервые выиграли гранты на развитие своих хозяйств представители Амурского, Охотского, Советско-Гаванского, Солнечного и Ульчского муниципальных районов. До этого времени, как правило, получателями денег становились предприниматели с юга региона. Всего в этом году между малыми хозяйствами распределили свыше 70 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Большинство заявок фермеров связаны с молочным и мясным животноводством, а также овощеводством в закрытом грунте. Чаще всего предприниматели направляют полученные деньги на покупку специализированной техники.