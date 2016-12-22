Вячеслав Шпорт: критика нашей работы не грозит СМИ потерей субсидии

В ходе пресс-конференции по итогам 2016 года, которая прошла сегодня, 22 декабря, в дальневосточной столице, губернатор Хабаровского края отметил необходимость объективного освещения деятельности правительства региона в средствах массовой информации. Он заявил, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», что «белому дому» нужна как похвала, так и критические замечания, но они должны быть «по делу».

«Вячеслав Иванович, сейчас общественность очень активно обсуждает тему так называемой лояльности СМИ к действиям органов власти, в том числе и к работе правительства Хабаровского края. Есть источники, которые даже апеллируют к тому, что региональные СМИ не выступают с критикой в адрес губернатора и его аппарата, так как не рискуют потерять правительственную субсидию. Ответьте, пожалуйста, считаете ли вы допустимой критику вашей работы в средствах массовой информации, обращаете ли на неё внимание?» — озвучил корреспондент агентства вопрос в ходе пресс-конференции.

Глава региона рассказал, что ежедневно знакомится с подборкой публикаций, которые так или иначе касаются результатов работы региональных властей, а в некоторых случаях лично раздаёт указания ответственным лицам для оперативного реагирования.

«Я всегда говорю о том, что критика должна быть, но хотелось бы, чтобы она была конструктивной — не покупной и не заказной. Критика — это реакция общества на действие правительства, и это нормальное явление. Это нам помогает — по крайней мере, должно помогать — делать работу над ошибками. Мы ведь тоже где-то ошибаемся. И, когда приходят критические замечания, мы на них реагируем. Я в крае веду такую политику со своими заместителями: мы должны так реагировать. Я каждое утро начинаю с информационной картины дня, которую мне готовит Светлана (Светлана Литвинова, начальник главного управления информационной политики и общественных связей губернатора и правительства Хабаровского края — прим. ред.). Там есть положительные вещи и критические. В некоторых случаях я сам, без всякой электроники, вырезаю ножницами из газеты некоторые моменты в критических публикациях, ставлю пометки — сам, без всяких референтов. «Уважаемый Александр Борисович, просьба срочно принять меры реагирования и мне доложить в течение дня». Передаю тем, кто должен за это отвечать, оперативно принять меры. Люди сначала удивлялись, что за вырезки. Но я на это реагирую и всех призываю реагировать», — сообщил Вячеслав Шпорт.

Губернатор также прокомментировал актуальную для региональных СМИ тему — конкурсное распределение субсидий от комитета по печати и массовым коммуникациям при правительстве Хабаровского края. Не один год этот вопрос является злободневным как для журналистов, так и для представителей общественности. Так, в интервью сетевому изданию «АмурПРЕСС» главный редактор информационного портала Rigma.info Ксения Исаева, которая на сегодняшний день является председателем регионального отделения Союза журналистов России, озвучила, что «практика содержания СМИ за счет субсидий, то есть, денег из краевой казны — в Хабаровском крае имеет место быть в гипертрофированной форме» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).





Более резко на этот счёт высказалось сетевое издание «Дебри-ДВ». Представители этого портала назвали «прикормленными» те средства массовой информации, которые ежеквартально претендуют на правительственные субсидии и получают их.

«<…> фактор, который погубил журналистику Хабаровского края, - прикормленные СМИ. Все ныне действующие печатные и эфирные медиа кормятся из одной кормушки - бюджет края. Даже собака не лает и не кусает ту руку, которая ее кормит. Журналисты, работающие в таких массмедиа, получили обидное наименование «пропаган...», слово, производное от номерного изделия», — сказал на страницах «Дебри-ДВ» представитель Комсомольской городской Думы Олег Паньков, именующий себя оппозиционером в рядах народных избранников.

Кроме этого, в своём материале, посвящённом занятиям «Школы расследовательской журналистики», Олег Паньков упомянул, что «существующая власть приучает общество к такому порядку: есть только одно правильное мнение - власти, другие мнения ошибочны, поэтому их знать не надо». По его мнению, основные принципы журналистики, в первую очередь — объективность и непредвзятость, давно не соблюдаются в отношении представления как минимум двух точек зрения: власти и оппозиции.

«Застенчивые» журналисты Хабаровского края <…> старательно избегают острых общественно значимых публикаций. «Дать по роже» и к тому же очень больно может только власть. Поэтому в крае днем с огнем не найдешь критических репортажей в печатных и электронных средствах массовой информации в отношении губернатора и правительства края. На качество журналисткой деятельности значительно влияет личная трусость пишущей братии», — отметил он.





Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Восток-Медиа», губернатор Хабаровского края дал понять, что любое из региональных СМИ может выступать как с положительными отзывами о деятельности «белого дома», так и с критикой, — распределения дотаций от правительства этот фактор не коснётся.

«Зачем нам нужны слащавые статьи? Они могут, как Сусанин, завести куда-то и сказать, что там хорошо. А там всё плохо. Вы (СМИ — прим. ред.) делаете важную работу, когда выявляете различные факты, которые потом становятся достоянием общественности. Как сказал один великий человек, классик: «Газеты не надо читать, газеты надо писать». Поэтому я и говорю своим (заместителям — прим. ред.): «Если вы не хотите получать критические замечания, вы сами ходите и рассказывайте, что вы делаете». Никому этого не запрещаю — наоборот, некоторых выгнать не могу на какое-нибудь там интервью. Говорю им: «Нужно собирать людей, делать какие-то обзорные материалы, слушать, что вам зададут. Может быть, в газете какой-то меньше появится информации, но уж если появилось — не обессудьте, вы будете за это отвечать», вот так. У нас есть и выговоры за это, и порицания тем руководителям, которые не отреагировали на критические замечания. Но вот чего у нас точно нет — это чтобы я кому-нибудь сказал: «Слушайте, если кто-нибудь критику напишет, не давайте им субсидии». Это просто смешно, у меня этого в генах нет. Поэтому пишите хорошие вещи золотым пером. А мы будем стараться, чтобы вы побольше писали хорошего», — резюмировал Шпорт.