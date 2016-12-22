Вооружённый "пистолетом" мужчина ограбил аптеку в Хабаровском районе

Сотрудники полиции в Хабаровском районе по горячим следам раскрыли разбой. Инцидент произошёл в селе Некрасовка. Полицейские установили, что безработный 21-летний местный житель вечером зашёл в сельскую аптеку и потребовал от фармацевта, чтобы тот отдал ему всю наличность из кассы. Для убедительности злоумышленник угрожал 61-летней работнице учреждения предметом, похожим на пистолет, а лицо пытался скрыть шарфом. Получив деньги, он скрылся.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, подозреваемого в разбойном нападении молодого человека удалось задержать по горячим следам в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Как признался на допросе злоумышленник, на преступление он пошёл из-за нехватки денег. Пистолет, которым угрожал фармацевту подозреваемый, оказался муляжом. Ранее у фигуранта уже были проблемы с законом — его судили за нанесение побоев.

В настоящее время правоохранители завели дело по признакам состава преступления, предусмотренного статёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Максимальная санкция, предусмотренная за такое деяние, предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей. Сейчас рассматривается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.