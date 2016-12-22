Поликлиники Хабаровского края хотят временно перевести на шестидневку

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровском крае планируют перевести поликлиники на шестидневную рабочую неделю. По субботам дежурные бригады будут вести приём больных до 17:00. Также они будут приходить к заболевшим на дом. Проект распоряжения регионального Минздрава на подпись министра должны предоставить сегодня.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», циркуляция вируса гриппа началась раньше, чем в прошлом году. В регионе, по результатам лабораторных исследований, отмечается 44 случая заболевания. На прошлой неделе их было практически в два раза меньше.

«По стране шагает тот самый A1H3N1, который и прогнозировался. Он был включён в состав вакцины. Все 44 случая гриппа, которые выявили с начала эпидсезона на территории Хабаровского края, полностью соответствуют по своим геномным признакам составу вакцины. Есть настороженность в отношении вируса гриппа, который переносят перелётные птицы. Случаи фиксируются на юго-западе России. У нас перелётные птицы уже пролетели, но мы опасаемся, что вирус могут привезти туристы, поэтому продолжаем мониторинг», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

В крае ввели противоэпидемические мероприятия во всех медицинских, образовательных и социальных учреждениях. Персонал и заболевшие обязательно должны носить маски, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Чтобы предотвратить распространение инфекций в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Верхнебуреинском и имени Лазо районах временно на карантин закрыли несколько классов в школах и небольшое число групп в детских садах. Из-за высокой заболеваемости приостановлена работа школы и садика в селе Сикачи-Алян Хабаровского района, а также детского сада в посёлке Новое Устье Николаевского района.

Агентство сообщало, что в Хабаровске в краевой клинической больнице умерла семилетняя девочка. Ребёнок поступил в медучреждение с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Её состояние осложнило тяжёлое сопутствующее заболевание.