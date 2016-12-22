В аптеках и магазинах Хабаровского края ищут "Боярышник"

Пока опасную продукцию не обнаружили ни в одной из проверенных точек

В ближайшие дни торговые и аптечные сети в Хабаровском крае проверят на наличие сомнительной спиртосодержащей продукции. Поручение об усилении контроля над продажей подобных медицинских препаратов, косметических средств и алкогольных изделий дал губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Управление Роспотребнадзора по краю уже начало рейды по торговым точкам в районах. «Боярышник», от которого погибли десятки жителей Иркутской области, сотрудники ведомства не нашли. Эту продукцию в регион не завозили. Однако специалисты выявили другие марки предметов торговли так называемого двойного назначения.

В краевом правительстве решили установить жёсткий контроль над продажей таких товаров. Так, комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности уже разослал во все торговые сети и предприятия письма с рекомендацией тщательного отбора косметических средств и винно-водочных изделий для реализации. Кроме того, сотрудники ведомства выборочно обходят места торговли и передают информацию в правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, подобные меры приняли и в министерстве здравоохранения края. Первый заместитель министра Вадим Зеленев сообщил, что в его ведомстве полностью анализируют ассортимент в аптеках КГУП «Фармация». «Боярышника» в продаже там нет. Проверяются также небольшие частные аптечные киоски.

«Необходимо поддерживать плотное межведомственное взаимодействие со структурами УМВД, Роспотребнадзора, другими службами. Если в медучреждение поступает человек с отправлением спиртосодержащей продукцией, то следует немедленно установить источник её продажи. В этом случае каждая структура должна оперативно отработать ситуацию в рамках своих полномочий. Тогда мы сможем свести подобные ЧП к минимуму, уберечь многих людей. Нужно открыть горячие линии, по которым можно будет сообщать о нарушениях и сомнительных товарах», — заявил председатель правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк.