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Школьники Хабаровского края справились с итоговым сочинением

Школьники Хабаровского края справились с итоговым сочинением
"Зачёт" получили 99 % процентов учащихся
сегодня, 13:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Минобрнауки Хабаровского края озвучили результаты написания школьниками региона итоговых сочинений и изложений. По информации пресс-службы ведомства, с работой справилось абсолютное большинство учащихся. Все без исключения выполнили задачу в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Комсомольском, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском районах. «Зачёт» за написание изложения получили 196 человек, и лишь один участник показал неудовлетворительный результат.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», для региона определили пять тем сочинений: «Что в большей степени управляет человеком: разум или чувства?», «Когда возникает выбор между честью и бесчестием?», «Какую победу вы бы назвали самой трудной для человека?», «Хорош ли жизненный принцип — действовать методом проб и ошибок?», «Согласны ли вы с утверждением философа Цицерона, что для сохранения дружбы порой приходится сносить и обиды?».

«Зачёт» за эти работы получили чуть больше 99 % школьников — 5 207 участников итогового сочинения, а «незачёт» — 50 человек, что меньше, чем в прошлом году. Всего специалисты регионального центра оценки качества образования проверили 5 257 бланков с сочинениями и 197 с изложениями.

«Повторно написать сочинение могут учащиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам в дополнительные сроки: 1 февраля и 3 мая 2017 года. Выпускники прошлых лет участвуют в написании сочинения в любой из указанных дней», — рассказала начальник отдела итоговой аттестации и независимой оценки качества образования краевого Минобрнауки Екатерина Кошельникова.

На написание итоговых сочинения и изложения школьникам давалось 3 часа 55 минут. Для детей-инвалидов это время было увеличено на полтора часа. Успешное написание сочинения является для учащихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.

Больше 50 % молодых людей выбрали тему «Что в большей степени управляет человеком: разум или чувства?», 19 % — «Когда возникает выбор между честью и бесчестием?», 12 % — «Какую победу вы бы назвали самой трудной для человека?», менее 10 % человек написали сочинения/изложения на темы «Хорош ли жизненный принцип — действовать методом проб и ошибок?» и «Согласны ли вы с утверждением философа Цицерона, что для сохранения дружбы порой приходится сносить и обиды?».

 
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