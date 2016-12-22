Шпорт признал вину мэрии Хабаровска в отказе инвесторов от аквапарка

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Глава региона подчеркнул, что возникшую проблему можно было решить иначе
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт признал вину муниципалитета в том, что местные и южнокорейские инвесторы отказались от строительства аквапарка в краевом центре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мэр города Александр Соколов раскритиковал проект бизнесменов и попросил их сократить торговые площади. Центр планировали возвести в Индустриальном районе Хабаровска. Там хотели открыть комплекс с детским бассейном, тремя саунами, больше чем десятью горками различной геометрии и высоты. В аквапарке, по задумке авторов проекта, должны были появиться также массажный салон, кафе и водный бар, светомузыкальные фонтаны и смотровая площадка с видом на Амур.
«Мы разбираемся с этой ситуацией. Там не так всё просто. Но вопросы с инвесторами в регионах возникают по несколько раз. Люди невнимательно читают законы, поэтому, когда начинают оформлять документы — возникают вопросы. Когда они до меня доходят, я лично с инвесторами встречаюсь. И в этой ситуации надо было пригласить инвесторов и не расходиться, пока не был бы решён этот вопрос. Вот это правильный подход», — объяснил Вячеслав Шпорт на пресс-конференции по итогам уходящего года.
Ранее агентство сообщало, что губернатор поручил Главному контрольному управлению правительства края проверить, как муниципальные власти работают с инвесторами, и выяснить, почему потенциальным резидентам отказывают в выдаче исходно-разрешительной документации, которая нужна для реализации крупных проектов. Это произошло после того, как полпред в ДФО Юрий Трутнев во время визита в регион заинтересовался причинами подобных отказов.
«Вина муниципалитета есть. Был представлен проект, на него были выданы замечания. Есть границы, они обозначены неверно. Мэр города опытный, хорошо работает с инвестпроектами, но вот такой неприятный момент случился. Будем разбираться», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.
Аквапарк - рассадник заразы и поглотитель бюджетных трат на отопление в нашем климате. Купающиеся там не проходят должный медицинский контроль, как в спортивные бассейны СССР. Малейшая инфекция, особенно китайская - положит в клиники тысячи граждан. И никакие системы оперативной очистки воды не спасут. Лучше же подумали - как в Хабаровске построить хотя бы один современный бассейн для занятий спортом детей и молодёжи. Нет до сиз пор ни одной ванны, отвечающей современным олимпийским стандартам. Как нет в Хабаровске и популярных во всём Мире и других городах России видом спорта - синхронного плавания, прыжков в воду, водного поло.
Аквапарк. это опять для крутизны, их детей и доходов мэрии. Пора что=нибудь реальное, для народа, но в международных стандартах. Культура, спорт и отдых в массы!!!
Все гораздно проще - не дали на лапу или дали, но мало (аппетит у мэра растет не по дня, а по часам)!!!