Житель Хабаровска пойдёт под суд за кражу эксклюзивного литья

Следователи отдела полиции № 9 хабаровского городского управления МВД России доказали причастность 23-летнего жителя дальневосточной столицы к хищению автомобильных колёс стоимостью порядка 190 тысяч рублей. Злоумышленника удалось поймать благодаря информации очевидца, который позвонил правоохранителям и сообщил, что во дворе его дома, расположенного в Железнодорожном районе, злоумышленник «разувает» машину премиум-класса.

После получения сигнала, на место совершения преступления направили все наружные наряды полиции. В результате правоохранители с поличным задержали злоумышленника. Как выяснилось позднее, ранее подозреваемый был дважды судим за угоны транспортных средств. Официально молодой человек нигде не работал. На допросе задержанный признался, что хотел похитить эксклюзивное литьё, чтобы затем продать его.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, похищенное имущество возвратили владельцу в тот же день. По факту преступления полицейские завели дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба». В настоящее время его направили в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, которое грозит задержанному — лишение свободы на срок до пяти лет. До вынесения приговора суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Случаи краж автомобильных колёс — не редкость. Так, как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в ноябре текущего года в Комсомольске-на-Амуре по подозрению в совершении преступления правоохранители поймали троих местных жителей. Злоумышленники сняли и похитили четыре автомобильных колеса. Общую сумму ущерба заявитель оценил в 40 тысяч рублей.