Хабаровчанам предложили украсить дворовые ёлки игрушками из мусора

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Авторов лучших работ наградят ценными призами
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Жители Хабаровского края могут побороться за призы всероссийского конкурса «Новый год в чистом дворе», который организовало федеральное министерство строительства. Чтобы заявить о себе, нужно изготовить игрушку из вещей, которые собирались выбросить, указать на ней номер квартиры, и повесить на праздничную ёлку, установленную во дворе дома управляющей компанией.
Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» представительница краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Хрустовская, этот конкурс в России проводится впервые. Его главная его идея — объединить жителей многоквартирных домов в подготовке к Новому году и обратить внимание людей на экологические проблемы.
Заявки на участие в конкурсе должны отправить управляющие компании. Для этого их представители должны сделать фотографии самодельных игрушек, наряженной ёлки, процесса её украшения и сам дворовый праздник. На основе получившихся снимков жюри выставит свои оценки и выберет лучших по России. Итоги обещают подвести до 31 января 2017 года.
Жюри оценит ёлку и новогоднюю игрушку по нескольким критериям: оригинальность, использование материалов, качество выполненных работ, а также степень вовлечения соседей. С положением о данном конкурсе и формой заявки на участие можно ознакомиться на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края: www.gkh27.ru.
А Деда мороза в образе педофила слепить?!. . Какая жизнь - такие и мультики!
А мэрию мусором что не украшают? Или это новые информационные установки такие - население показывать нищебродами, а управленцев - князьками респектабельными?