Онлайн-кассы обойдутся предпринимателям Хабаровского края в миллиард

На внедрение онлайн-касс, которые станут обязательными в России с июля 2018 года, предприниматели Хабаровского края потратят не менее одного миллиарда рублей, если требования к подключению торговых точек к Интернету не смягчат. К такому выводу пришли бизнесмены региона на встрече с зампредом краевого совета по предпринимательству Сергеем Степановым и бизнес-омбудсменом Олегом Герасимовым.

Как сообщает «КоммерсантЪ», сумму затрат участники встречи вывели из средней стоимости новой онлайн-кассы для магазина — 40 тысяч рублей и контрольно-кассовой техники — около 25. Переоборудуя уже действующие кассы под работу онлайн, предприниматели смогут тратить меньше — по 10-12 тысяч. Самая дешёвая онлайн-касса для киоска стоит порядка 14 тысяч рублей,её обслуживание у оператора обойдётся минимум в три тысячи рублей в год, а электронная цифровая подпись для регистрации— ещё в три тысячи.

Переход на онлайн-передачу данных об операциях терминалов через специализированных операторов фискальных данных обусловлен изменениями в федеральном законодательстве. С 1 февраля 2017 года передавать информацию через ОФД будут обязаны те, кто впервые регистрирует или перерегистрирует кассы, с июля 2017-го — все, кто применяет их сейчас, с июля 2018-го — малый бизнес на специальных налоговых режимах, сейчас вообще не применяющий аппараты. Исключение составят территории, удалённые от сетей связи, некоторые социально значимые виды бизнеса и продажи в нестационарных точках. За неисполнение норм бизнесмены заплатят штраф, а за повторное нарушение при сумме покупок от одного миллиона Федеральная налоговая служба сможет приостановить работу организации на 90 суток.

Точных оценок возможных потерь предпринимателей Хабаровского края из-за перехода к расчётам через онлайн-кассы пока нет, поскольку порядок применения закона ещё уточняется. По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Хабаровском крае сейчас 53 тысячи субъектов среднего бизнеса. По данным Сергея Степанова, всего в регионе около 69 тысяч предпринимателей. Сколько на них нужно онлайн-касс, рассчитать невозможно: какие-то предприятия используют по несколько аппаратов, каким-то можно обходиться без них.

Начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля комитета потребительского рынка правительства края Елена Спиридонова отмечает, что сейчас Минкомсвязи России разрабатывает приказ, который установит критерии для освобождения субъектами от применения онлайн-касс определённых населённых пунктов. Например, тех, численность населения в которых менее 10 тысяч человек.

В правительстве региона отмечают, что законодательство ещё дорабатывается, в том числе, по инициативе местных торговцев хлебом — последние говорят, что закроют более половины киосков, если требования сохранятся. Краевой бизнес-омбудсмен Олег Герасимов считает, что онлайн-кассы к микро-бизнесу на специальных налоговых режимах применяться не должны.

Краевая дума в ноябре после жалобы ООО «Колос-пром», пообещавшего из-за нерентабельности внедрения онлайн-касс в хлебных киосках сократить сбытовую сеть со 170 до 80 точек, готовит проект поправок в федеральное законодательство. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на предприятии готовятся провести сокращение персонала и снизить объёмы производства хлеба и хлебобулочных изделий. На продажу в магазинах, по мнению бизнеса, в данном случае рассчитывать не стоит: ассортимент, который сегодня предлагают населению специализированные киоски, гораздо шире.

«Инициатива связана с исключением из-под онлайн-касс бизнеса, связанного с реализацией хлебобулочных и кондитерских изделий, если они реализуются из киосков или с лотков и их доля в обороте составляет 80 %. Это не только хлебозаводы, но и известное у нас предприятие «Гавань», например»,— отметила Елена Спиридонова.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов признал, что автоматизация контроля за бизнесом зачастую проходит за счёт самих предпринимателей. По его мнению, малый бизнес, применяющий налоговые режимы, не связанные с расчётом объёма доходов, нужно освобождать от онлайн-касс.