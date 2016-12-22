Комсомольчанин пойдёт под суд за незаконную добычу чёрной икры

В Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка направили в суд уголовное дело по факту незаконного оборота водных биологических ресурсов. Его фигурантом стал 43-летний местный житель, которого задержали в июле этого года с нелегальным грузом — около 24 килограммов мяса осетра и 340 граммов чёрной икры.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире подозреваемого четыре фрагмента рыбы осетровых пород весом порядка 24 килограммов. Там же они обнаружили пластиковую ёмкость с 340 граммами чёрной икры. Документов, которые могли бы подтвердить легальность деликатеса, мужчина предоставить не смог. Злоумышленник рассказал, что рыбу выловил и разделал сам для личного потребления.

Изъятую продукцию полицейские передали на ответственное хранение, а на злоумышленника завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, за незаконный оборот водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу, мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в крае нередко выявляют злоумышленников, которые добывают или перевозят чёрную икру незаконно. Так, жительницу региона осудят за попытку дать взятку работнику ФСБ. По версии правоохранительных органов, она попыталась передать миллион рублей, чтобы работник вернул нелегальный деликатес, конфискованный его коллегами. А хабаровчане, перевозившие икру в гробу, пока получили только условные сроки.