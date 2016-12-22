Хабаровчане постарались, чтобы попасть в народный клип "Ленинграда"

Больше сотни жителей дальневосточной столицы собрались минувшим вечером на площади имени Ленина, чтобы стать частью народной версии клипа на песню скандальной российской группы «Ленинград» «Начинаем отмечать». Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», композицию, которую посвятили Новому году, записали специально для кинокомедии «Ёлки-5», премьера которой состоится уже сегодня, 22 декабря, во всех кинотеатрах страны. Примечательно, что слова из припева песни Сергея Шнурова стали слоганом фильма.













«Во всех российских федеральных центрах попросили снять народную версию клипа группы «Ленинград». Конечный ролик по хронометражу должен быть таким же, как и оригинал — 2 минуты 20 секунд. Какие именно съёмки возьмут, мы пока ещё не знаем. Мы очень стараемся, чтобы хабаровчане тоже попали в ленту — собрали почти всех операторов, что у нас есть, снимаем в хорошем качестве», — рассказал корреспонденту агентства главный режиссёр ГТРК «Дальневосточная» Вячеслав Лысенков.













Сценарий для хабаровчан, которые пришли на главную площадь города для участия в съёмках, был достаточно простой — массовка на камеру должна была скандировать припев музыкального произведения. Затем действие попросили повторить, но при этом добавить незамысловатый танец — причём выполнять это толпа должна была по возможности синхронно. Съёмка велась не только с земли, но и с воздуха — для масштабных планов решили использовать квадрокоптер.













«О проведении съёмок я узнал из социальных сетей. Вообще, отправился сюда не раздумывая, — даже хоккеем любимым пожертвовал. Не часто у нас в городе такие вещи снимают, тем более мне очень нравятся песни «Ленинграда» — наизусть многие знаю. Очень надеюсь, что в Москве нашу импровизацию по достоинству оценят и возьмут нас для клипа», — поделился житель дальневосточной столицы Виктор Аксёнов.













Как отметили члены съёмочной группы, такого количества людей они увидеть не ожидали — нужно было буквально 20-30 человек. Однако, в связи со столь большим числом желающих, процесс пришлось несколько подкорректировать. По большому счёту, сложности начались ближе к концу съёмки, когда массовка оказалась уже не нужна. Режиссёру пришлось непросто, выбирая из толпы четырёх человек, которых надо было запечатлеть отдельно. Даже после того, как отбор был закончен, люди не спешили расходиться.













Группа «Ленинград» — российский музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, созданный Сергеем Шнуровым. Команда известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Композиции группы ранее звучали в таких фильмах как «Бумер», «День выборов», «Игры мотыльков», «Гитлер капут!», а также сериалах «Реальные пацаны», «Сладкая жизнь», «Город соблазнов», «Кризис нежного возраста» и других.

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