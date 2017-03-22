Почти 150 миллионов рублей выделят на ремонт хабаровских дорог

Ямочный ремонт на дорогах Хабаровска начнётся с наступлением тепла, когда столбик термометра будет показывать отметку +10 градусов и выше. Повреждения на проезжей части будут заделывать горячей асфальто-бетонной смесью. Таким образом починят около 140 тысяч квадратных метров дорожного полотна — стоимость работ составит 137 миллионов рублей.

Пока температурный режим не позволяет развернуть полномасштабный ремонт, дорожники устраняют мелкие дефекты. Рабочие заливают трещины, которые традиционно появляются на асфальте, как только приходит потепление. О технологиях, которые используют специалисты, рассказал главный инженер хабаровского МУП «Доррместрой» Константин Андриенко.

«Сейчас рабочие вручную очищают трещины от асфальтовой крошки, мусора и песка, заливают их горячим битумом, чтобы вода не смогла просочиться в повреждённое асфальтовое полотно — ведь, превратившись за ночь в лёд из-за резкого перепада температур, она усугубит растрескивание, «разорвёт» асфальт и наутро сделает из небольшой трещины изрядную рытвину. Битум — эффективный материал для проведения такого «ювелирного» ремонта: залитый в трещину, он застывает уже через 5 минут и делает её герметичной», — сообщил он.

В среднем за день одна бригада МУП «Дорожник» или «Дорремстрой» расходует тонну, а иногда и более, битума для заливки трещин. Для мелкого ремонта из городской казны чиновники выделили три миллиона рублей. Тёплый март позволил приступить к работам на неделю раньше обычного. В маршрутных листах бригад — Восточное шоссе, проспект 60-летия Октября, улицы Воронежская, Павла Морозова, 65-летия Победы, Волочаевская. Дороги там уже полностью очищены от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Пользователи социальной сети Instagram в группе 27dps уже успели обсудить процесс заливки битумом трещин на путепроводе, соединяющем улицу Павла Морозова с проспектом. Автор публикации утверждает, что рабочие посыпают гудрон песком.

#сообщениеотподписчика развязка 1 микрорайона в сторону Краснореченской дорожники гудрон посыпают песком новые технологии дорожников))) Публикация от ДПС-Контроль [Хабаровск] (@27dps) Мар 21 2017 в 11:25 PDT

«Новые технологии!!! Придурковато смотрится....», — озвучил своё мнение dmitriivengerov (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

«вообще не новые. Не гудрон, а битум. Так положено по технологии при заделке трещин в асфальтобетонном покрытии», — возражает oksana_plus_.

«Это норм, на золотых башнях неделю назад тоже самое было», — утверждает karevkhvdrift.

«Я когда, увидел долго смеялся на восточном шоссе тоже так, же делали, интересно на сколько это», — высказался vanek3715

«Заделывают трещины,что бы из за весенних перепадов температур не разорвало асфальт, а песком посыпают, что бы выпотом не ныли, что весь кузов в битуме.», — возразил своим оппонентам pavelsosnin

«Все за наш счет)))», — подытожила nashkhabarovsk

С 6 марта на тех участках дорог, где уже образовались трещины, но их размер ещё позволяет отремонтировать повреждение по технологии «холодного асфальта», дорожники оперативно заделывают каждую яму. В планах хабаровской мэрии в этом месяце отреставрировать участки трёх десятков улиц и переулков краевого центра — порядка 1 100 квадратных метров. На это власти предусмотрели пять миллионов рублей. Сегодня практически завершились работы с использованием «холодного асфальта» на улицах Ленина, Волочаевской, Комсомольской, Ленинградской, Калинина, Запарина, Гайдара, в переулках Облачном и Арсеньева, а также на проспекте 60-летия Октября.