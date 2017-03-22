В Амур у Хабаровска продолжают стекать "ничейные" нефтепродукты

Пока представители различных хабаровских надзорных и административных органов перекладывают друг на друга ответственность по вопросу обнаруженного разлива нефтрепродуктов, вещества продолжают течь в Амур. Экологи указывают на проблему, которую видно невооружённым глазом, представители уполномоченных ведомств не видят или не хотят её видеть.













Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», огромное нефтяное пятно обнаружили 14 марта в районе пляжа недалеко от ТЭЦ-2. Местные жители, обеспокоенные его появлением в реке Амур, связались с представителями регионального отделения Общественного народного фронта. В Росприроднадзоре провели лабораторные исследования проб и одновременно пытались определить, на кого возложить обязанность по устранению стометрового пятна. Тем временем сотрудники хабаровского центра «Экоспас» 15 марта приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Амура. Спасатели установили боновые заграждения в двух местах и откачивали с поверхности воды маслянистую субстанцию.

Пока шла ликвидация пятна, департамент Росприроднадзора возбудил по факту разлива нефтепродуктов административное дело. Виновников, по официальным данным, не нашли, но руководство АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» организовало работы по локализации и ликвидации загрязнения.





Сегодня, 22 марта, экологи Общероссийского народного фронта вновь побывали на месте загрязнения — на этот раз вместе с представителями городской администрации. Лёд на Амуре пока что сдерживает распространение нефтепродуктов по течению реки. Об этом свидетельствуют не самые свежие данные, которые запросила мэрия у Гидрометцентра.





«На 15-е число Росгидромет дал нам информацию, что ниже по течению Амура в створе содержание нефтепродуктов не превышало предельно допустимую концентрацию — по состоянию на 14 часов», — рассказала начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская, добавив, что река Амур находится в ведении федеральных структур — в данном случае управления Росприроднадзора — которые пока не дали никаких предписаний.









Потепление, которое пришло в Хабаровск, позволяет экологам говорить о том, что в ближайшие дни начнётся активное таяние снега на Амуре, а за ним и ледоход. Тогда бороться с проблемой будет значительно сложнее — нефтепродукты беспрепятственно попадут в бассейн реки.





«По нашим наблюдениям, ничего здесь не изменилось — пятно как было в акватории, так и остаётся. То же касается и берега. Наша позиция поэтому не меняется — необходимо срочно принимать меры по рекультивации. Находить виновного мы будем потом совместно с компетентными органами, а сейчас нужны срочные меры для того, чтобы привести эту территорию в порядок», — заявил руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.













По мнению кандидата технических наук, доцента кафедры «Гидравлика и водоснабжение» Дальневосточного госуниверситета путей сообщения Сергея Фомина, нефтепродуктами, вероятнее всего, пропитан грунт береговой линии, и с приходом весны вода начала выдавливать их на поверхность.





«Здесь, по-хорошему, надо пробурить небольшую скважину на полметра-метр и посмотреть — взять грунт на анализ. ТЭЦ тут работала десятки лет на мазуте и пропитки грунта не исключены. Везде, где дело связано с нефтебазами, грунт также пропитан нефтепродуктами. Если анализ покажет, что пропитка большая, то надо весь этот грунт снимать, делать срезку на метр где-то и вывозить», — поделился учёный.









Также он предлагает установить в коллекторе, который был первым «подозреваемым» в «деле о нефтяном пятне», датчики, которые бы в онлайн-режиме передавали данные о состоянии и содержимом стоков. Причём не только тем, у кого на балансе находится эта труба, но и в природоохранные ведомства.









«Река Курча-Мурча уже лет 15 является бельмом. Все эти годы фиксируют сбросы, каждый год повторяется одно и то же. Я не исключаю, что такой датчик просто кому-то не удобен, поскольку он бы показывал реальную картину. Потому что врезок-то в трубу много, примерно 16 абонентов, а установить, кто это делает, сейчас нельзя», — добавил Сергей Фомин.









В то же время, по мнению «фронтовиков», чиновники пользуются тем, что законодательство конкретно не определяет ответственных за подобного рода происшествия. Однако они призывают руководство города и края принять действенные меры для ликвидации и недопущения повтора такой ситуации вновь. Вместе с представителями мэрии экологи намерены подготовить обращение главе управления Росприроднадзора по ДФО с требованием оценить масштабы воздействия стоков на окружающую среду.