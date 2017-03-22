Хабаровчанка почти выиграла BMW на конкурсе "Мисс виртуальная Россия"

Жительница краевого центра Анна Демьянова стала призёром конкурса «Мисс виртуальная Россия — 2017». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 22-летняя девушка вышла в финал состязания в ноябре прошлого года. До конца марта в Интернете шло онлайн-голосование за участниц.

«О конкурсе узнали из соцсетей. Муж увидел информацию о конкурсе и поставил хэштег под одной из моих фото в Instagram. Тогда мы просто посмеялись и забыли. Спустя два месяца с нами связались организаторы и сообщили, что мы вышли в финал. Я очень удивилась, ведь в полуфинале я даже за себя не проголосовала! Оказалось, что среди множества горожанок по голосованию я заняла первое место», — рассказала корреспонденту агентства Анна Демьянова.

На финал участницам нужно было отправить три фотографии из разных серий, а также сняться для финального видеоролика. За Анну Демьянову жители России отдали 6 738 голосов. Хабаровчанку обошли претендентки из Ханты-Мансийского автономного округа и Якутии. Победительнице организаторы конкурса обещали автомобиль марки BMW. Но и за третье место предусмотрели достойный приз — в виде дорогого смартфона.

«Изначально в положении конкурса была указана поездка в Санкт-Петербург на финальную церемонию вручения титулов для трёх участниц. Но положение изменили, и вручение пройдёт в родном городе каждой финалистки. Вручение призов будет в течение двух месяцев с момента присвоения титула, поэтому ждём!» — сообщила Анна Демьянова.