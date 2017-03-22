Сотовая связь полностью "накроет" трассу Хабаровск — Комсомольск

Правительство Хабаровского края организовало совещание, повесткой дня которого стало обсуждение вопроса обеспечения мобильной связью трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. В дискуссии участвовали представители операторов «большой тройки» и заместитель директора департамента инфраструктурных проектов министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Поляков. Участники круглого стола заявили о намерениях обеспечить стабильную работу сотовой сети по всей магистрали.

На совещании операторы подтвердили намерения построить шесть объектов, которые обеспечат связью местность в зоне покрытия. Также в ходе обсуждений стали известны площадки для совместного размещения оборудования вдоль автомобильной трассы Хабаровск —Комсомольск-на-Амуре. На начальном этапе это позволит совершать звонки в экстренные службы независимо от «провайдера» сотовой связи, услугами которого пользуется звонящий. Совместную работу бизнесмены и чиновники ведут в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска.

«По оценке специалистов радиочастотного центра, автодорога Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре обеспечена голосовой связью на 99,5 %. Услуги доступны абонентам благодаря установке операторами «большой тройки» 84 базовых станций. Наша задача — до конца года обеспечить полное покрытие трассы. Помимо этого, комплексным планом также предусмотрено расширение зоны пользования высокоскоростным мобильным интернетом в Комсомольске-на-Амуре», — отметил заместитель министра информационных технологий и связи края по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Дмитрий Стремилов.

Заместитель министра также добавил, что в 2017 году в Комсомольске установят ещё 12 базовых станций мобильной связи, а 47 оснастят необходимым оборудованием, которое позволит улучшить качество сигнала и расширит зону покрытия сигнала LTE. По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, решением вопросов по оснащению сотовой связью трассы Хабаровск — Комсомольск займётся делегация в составе представителей Минкомсвязи России и регионального профильного ведомства. Специалисты обследуют участки трассы, где планируется размещение объектов связи. Кроме того, запланирован ряд встреч непосредственно в Комсомольске-на-Амуре, где также проведут замеры уровня сигнала подвижной радиотелефонной связи.

У региональных властей в планах также оснастить связью и ванинское направление автодороги. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в настоящее время на трассе Лидога — Ванино услугами связи покрыто только 17 %, или 56 километров из 324. На отсутствие услуги жители края жалуются властям не первый год. Зачастую в случае ДТП помощи приходится дожидаться по несколько часов — особенно, если авария произошла ночью, когда курсирует меньше машин. Об этом упомянул министр информационных технологий и связи Хабаровского края Сергей Фёдоров.