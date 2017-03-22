Комсомольские пожарные из задымлённых комнат спасли женщину с детьми

Вечером вторника в Комсомольске во время тушения пожара в двухэтажном доме огнеборцы спасли женщину и двух малолетних детей. Сообщение о возгорании в здании на улице Зейской поступило около восьми часов вечера. Заполняющий комнаты дым не на шутку встревожил людей, вскоре все спешно покинули свои жилища. Однако приехавшие спасатели не сразу приступили к тушению очага возгорания. Промедлению способствовали две причины: первая — это поиски источника дымовой завесы в подъезде дома, а вторая — спасение комсомольчанки и её малышей от удушающей гари.

Из подъезда шел чёрный густой дым. Звенья газодымозащитной службы обнаружили очаг возгорания — им оказалась электрощитовая, расположенная на первом этаже, под деревянной лестницей. Отключить подачу энергии в дом сразу не удалось — для этого пришлось разбирать деревянную обшивку подсобного помещения.

Одновременно с тушением огня вторая команда спасателей эвакуировала оставшихся в доме людей. Из окна второго этажа пожарные вытащили годовалого ребёнка, а через задымленный подъезд вывели женщину с двухлетним мальчиком.

«Пожар был локализован за шесть минут. Через полчаса огнеборцы полностью потушили его. В результате чётких и профессиональных действий пожарных расчётов погибших и пострадавших при пожаре нет. Площадь возгорания составила три квадратных метра», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.