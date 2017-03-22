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Прокуратура Хабаровска проверяет случай с падением снега на ребёнка

Прокуратура Хабаровска проверяет случай с падением снега на ребёнка
Пострадавшая девочка находится в больнице
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевой столице инициировали ряд проверок по факту схода снежно-ледяной массы с крыши — в результате этого пострадал ребёнок. Происшествие случилось во дворе жилого дома на улице Чкалова, 8. Девочка 12 лет шла вдоль здания и, не ожидая, что на неё может что-то упасть, даже не успела отбежать, когда сверху на неё рухнула масса из снега и льда. Прокуратура Кировского района сейчас проверяет все обстоятельства .

«По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований действующего законодательства должностными лицами управляющей компании, в части исполнения обязанностей по очистке крыши от снега и обеспечения мер безопасности жителей. Как часто производилась чистка, что привело к сходу снега и какие травмы получил ребёнок, так как девочка сейчас ещё находится в больнице и ещё не определена степень тяжести нанесённого вреда здоровью. При выявлении правонарушений прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник прокурора города Галина Доденко.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда при мэрии Хабаровска также немедленно отреагировали на случившееся. В понедельник чиновники организовали экстренное совещание, в состав которого вошли и представители управляющей компании «Северный округ», которая обслуживает дом № 8 по улице Чкалова.

«По данному факту мы уже провели совещание с представителями администрации района и представителями управляющей компании. Администрации района поручили провести контроль по этому адресу и в районе в целом. На самом деле мы были там незадолго до происшествия. Управляющая организация организовывала работы по очистки крыш согласно нормативам. Такая ситуация со снегом на крыше сложилась из-за того, что дома расположены близко друг к другу, а рядом деревья. С той стороны, где случилось происшествие, нет подъезда. Чистить крышу этого дома можно только при помощи автовышки или с земли вручную, так как дом двухэтажный со скатной крышей. Управляющая компания организовала работы, оградили лентой. Вообще чистка крыш сейчас стоит на особом контроле, поэтому сказать, что управляющая компания что-то нарушила, пока нельзя, тем более, что мы там незадолго до происшествия были. В любом случае, мы сейчас проводим проверку по факту случившегося на Чкалова, 8», — рассказала корреспонденту агентства заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХ администрации города Марина Марченко.

Чиновники настоятельно просят горожан не ходить под крышами и козырьками зданий, а также под балконами. Сейчас настал период, когда коммунальщики не справляются с работой по очистке домов от снега ввиду погодных условий. Утром все сосульки и наледи убираются, однако к вечеру ледяные наросты возвращаются. Также специалисты управления ЖКХ призывают не игнорировать сигнальные ленты и объявления, которые развешивают управляющие компании, чтобы оградить людей от несчастных случаев.

 
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