В Хабаровске отправили в изолятор двоих серийных грабителей

В дальневосточной столице полицейские задержали двоих местных жителей, которых подозревают в серии грабежей. Молодые люди нападали на прохожих и отбирали у них ценные вещи. Налётчики выслеживали жертв из автомобиля своего друга-таксиста.

Хабаровским правоохранителям поступила информация о том, что двое злоумышленников могут быть причастны к серии имущественных преступлений в Индустриальном районе города. Эти сведения подтвердились. Полицейские установили, что 26-летний подозреваемый вместе с 23-летним подельником по ночам передвигались по городу на машине приятеля, который подрабатывал таксистом. Во время поездок они искали солидно одетых прохожих и следили за ними. Как только жертва оказывалась в плохо освещённом месте, парни нападали на неё и похищали ценные вещи. Кроме того, фигуранты подсаживали в салон автомобиля клиентов, которые пытались остановить машину с обочины. Злоумышленники привозили людей на безлюдную улицу и отнимали у них деньги и имущество.

Так, в начале января на улице Союзной подозреваемые напали на хабаровчанина и избили его. Под угрозой физической расправы подельники потребовали, чтобы потерпевший снял пуховик, в карманах которого лежали мобильный телефон и портмоне. В феврале аналогичным способом злоумышленники похитили у прохожего кошелёк с деньгами и сняли с него золотую цепь.

«Ущерб, нанесённый потерпевшим, оценивается в сумму порядка 150 тысяч рублей. Оперативники склонны полагать, что фактов грабежей, совершённых злоумышленниками, больше», — сообщают в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники выяснили, что подельники проживали в Хабаровске в съёмных квартирах. Подолгу в одном помещении они старались не задерживаться. Для связи парни использовали сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц с целью конспирации часто меняли номера телефонов. У налётчиков изъяли больше десяти мобильников, происхождение которых устанавливается. Сейчас молодых людей подозревают в трёх преступлениях, их водворили в изолятор временного содержания.