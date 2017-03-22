Тигры-хулиганы в Хабаровском крае ушли из поля зрения охотоведов

В районе имени Лазо Хабаровского края продолжают работать охотоведы. Они расставляют приманки и ловушки вблизи посёлка Кутузовка, на территорию которого заходили тигры. Пока зверь в поле зрения людей не появлялся.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в населённые пункты начали выходить тигры. Хищники съедали домашних собак, а в конце февраля попытались задавить лошадь. Люди видели животных на дороге, поэтому попросили помощи у специалистов. Те, в свою очередь, предполагают, что в посёлки может наведываться только один тигр, которого к лёгкой добыче приучила мать. Он с детства привык к подобному пропитанию, не боится людей, поэтому и ведёт себя самовольно.

Позже специалисты министерства природных ресурсов Хабаровского края получили разрешение от федерального центра на отлов тигров, а чиновники заявили, что готовы возместить ущерб сельчанам, у которых после набегов хищников погибли домашние животные.

«Охотоведы работают на месте, расставляют ловушки. Но тигры могут вернуться снова — люди продолжают отпускать на ночь собак с привязи. Поймать такую добычу легче, поэтому животные и выходят к посёлку. Он стоит в лесу, границ и заборов у него нет, вот и бродят хищники», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.

Специалисты пробудут в окрестностях посёлка ещё некоторое время — уйдут после того как поймают тигров, либо после того, как поймут, что хищники не вернутся. Сейчас в лесу проснулись еноты и барсуки, на которых охотится полосатая кошка. Это может уберечь жителей посёлка и их живность, от очередных визитов.