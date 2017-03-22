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В Хабаровске появится инклюзивная игровая площадка для детей

В Хабаровске появится инклюзивная игровая площадка для детей
Ребята с ограниченными возможностями смогут отдыхать на ней вместе со здоровыми
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: предоставлены Ксенией Захаровой

В Хабаровском крае проходит региональный этап конкурса «Хрустальный апельсин» — состязания, в котором участвуют пиар-проекты в разных областях. Участникам прошлых лет удалось не только получить стажировки в желаемых компаниях, но и начать воплощать свой проект в жизнь. Так, в краевом центре вскоре появится первая инклюзивная детская игровая площадка.

Архитекторы Ксения Захарова и Елена Перелыгина в 2016 году заняли в региональном туре второе место. Их работа по развитию и продвижению территории городской набережной «Мир для всех» получила хорошую отметку: мэр Хабаровска Александр Соколов одобрил инициативу бывших студенток ТОГУ и выделил для неё территорию. Там авторы проекта планируют разместить игровую площадку, где дети-инвалиды смогут отдыхать вместе со здоровыми ребятами.

 

«На нас вышли специалисты Федерации молодёжной культуры после того, как увидели видеоролик с нашим участием. Сообщили, что давно хотели заняться чем-то подобным. Вообще они делали спортивные площадки, а у нас в проекте была игровая, — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Ксения Перелыгина. — Вместе мы подали заявку на грант для НКО (некоммерческих организаций — прим. ред.) и выиграли 300 тысяч рублей».


 

 

Для реализации проекта нужно не меньше двух миллионов рублей. Одна из самых дорогих составляющих игровой площадки — специальное мягкое покрытие, которое должно свести к минимуму травмоопасность и помочь убрать страх у ребёнка и его родителей.

«У этого покрытия нет аналогов, и его нельзя заменить на более дешёвый вариант. Дело в том, что площадка задумывалась как место, где дети с ограниченными возможностями здоровья смогут спокойно играть, не опасаясь, что получат травмы. Но мэр уже выделил нам территорию под этот проект — на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Истомина, а также пообещал помочь финансово», — объяснила Ксения Перелыгина.


 

Ранее агентство писало, что стать участником регионального тура могут студенты вузов и ссузов ДФО любых специальностей и направлений подготовки. Заявку можно подать на crystaldfo@gmail.com до 24 марта, а на написание работ сейчас есть около двух недель. Задача — разработать максимально подробный, и соответствующий действительности план реализации и продвижения своей идеи.

 
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