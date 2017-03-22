В пригороде Хабаровска обнаружили ещё один "дурно пахнущий" участок

Очередной сброс жидких отходов вне очистных сооружений, грозящий загрязнением одного из чистейших озёр Хабаровского края, зафиксировали в пригороде дальневосточной столицы. Жители села Восточного жалуются, что их участки превращаются в отстойники для нечистот из-за нерадивых водителей машин-шамбо, которые не доезжают до назначенного места и сливают содержимое цистерн прямо в канавы поблизости.

«Овраг, который отделяет этот участок от дороги, в мой рост примерно. Он тоже полностью на данный момент затоплен канализационными стоками», — пожаловалась корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» жительница села Восточного Галина Ковалёва.

Вдоль частных домов регулярно ездят автоцистерны, наполненные отходами жизнедеятельности человека — очистные сооружения расположены неподалёку. Увеличение потока машин сельчане заметили в тот момент, когда компания «Солнечная поляна» заключила договор на вывоз отходов и стала работать в селе Восточном.

«В прошлом месяце они даже не на очистные возили, а вот до шлагбаума и просто слили», — пожаловалась местная жительница Екатерина Пантелеева.

Однако представители администрации Хабаровского муниципального раойна утверждают, что ни о каких сбросах не знают.

«Поскольку несанкционированных выпусков мы не зафиксировали, слива какого-то несанкционированного из очистных, из проезжающих машин, то я думаю, что людям этим не нужно просто беспокоиться», — объяснил начальник отдела эксплуатации администрации Хабаровского района Антон Харин.

Тем временем канализационные потоки уже устремились в реку Чёрную, которая, в свою очередь впадает в Ситу, а та наполняет бассейн Петропавловского озера, сообщающегося с Амуром.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», экологи дальневосточной столицы обеспокоены состоянием малых водоёмов в черте города — их активно стали загрязнять стоками из частных домовладений. В итоге все зловонные отходы попадают в Амур. Информацию о нарушителях передают в Росприроднадзор или в региональное управление государственного контроля и лицензирования. Однако наказание не пугает нерадивых граждан — штраф обходится им гораздо дешевле, чем вывоз отходов на место их утилизации. Так, физические лица платят около тысячи рублей. Также агентство сообщало о том, что представители ОНФ заинтересовались ситуацией в квартале Солнечный город, который в феврале текущего года стал тонуть в нечистотах, и навестили жилкомплекс с проверкой. Специалисты из Общероссийского народного фронта заявили, что отсутствие централизованной канализации — проблема, грозящая экологической катастрофой не только местным людям, но и обитателям ближайших населённых пунктов.

Чуть позже «фронтовики» поймали с поличным загрязнителей реки Гнилая Падь — агентство об этом рассказывало в одной из своих публикаций. К данному рейду по контролю за сбросами общественники привлекли управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, природоохранную прокуратуру, Росрыболовство и ГИБДД. Водителей шамбо застали за разгрузкой цистерн, когда одна уже «сделала дело». При этом в нескольких километрах от места сброса нечистот располагаются жилые комплексы, где утилизацию канализации производят именно путём откачки шамбо. Один из них — «Солнечный город».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказывало о поездке Общероссийского народного фронта в комплекс «Крылатское» в посёлке Тополево. На сливы канализационных стоков в близлежащее озеро жаловались жильцы комплекса. Однако представители управляющей компании и сельской администрации перекладывали вину за предъявленное обвинение друг на друга. Не обошли стороной «фронтовики» и проблемы жителей села Бычиха — там очистные сооружения стали камнем преткновения между местными властями и бизнесменом, а тем временем граждане страдали от проблем с водоотведением, и очисткой стоков.