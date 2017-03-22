В Советской Гавани разрушается уложенный этой зимой асфальт

В Советской Гавани на улице Пионерской обнаружили разрушающийся асфальт, который укладывали на дорогу сравнительно недавно — минувшей зимой. Проблему заметили на участке между улицами Ленина и Пушкина. Проверка профильного комитета правительства Хабаровского края показала нарушения со стороны компании, которая выполняла работы — ООО «Альянс — Стройиндустрия».

Ремонт дороги специалисты вели с 3 ноября по 31 декабря 2016 года в снег и мороз, при минусовой температуре днём и ночью. По данным пресс-службы регионального отделения Общероссийского народного фронта, столбик термометра опускался до отметки в −28 градусов по Цельсию. Всё это активисты зафиксировали на фото- и видеокамеру. Из регионального ЦИКа направили письмо с просьбой разобраться в ситуации в адрес администрации города, но ответ так и не получили.

«Мы приехали на место. Снег практически сошёл, и уже невооруженным взглядом видно, что дорожное полотно начинает разрушаться. Подрядчик не только нарушил все ГОСТы во время строительства, но и качество проделанной работы ужасает. Регион у нас климатически сложный, по моему экспертному мнению, к концу весны дорожное полотно буквально разорвёт, а ведь дорога так и не принята в эксплуатацию. Кто оплатит её повторное возведение? Зимой укладывали так называемый «холодный асфальт», который стоит в три раза дороже обычного. Опять недоделки будут устранены за счёт граждан?» — поделился сопредседатель Хабаровского регионального отделения ОНФ Сергей Мазунин.

В январе 2017 года прокурор Совгавани Вячеслав Демидовский направил в комитет государственного строительного надзора и экспертизы правительства Хабаровского края обращение. Оказалось, что в ноябре на объекте прошла первая проверка, и уже тогда со стороны ООО «Альянс — Стройиндустрия» выявили нарушения. В этом году специалисты комитета подчеркнули, что предписания по их устранению компания так и не выполнила. Вместо работы над уже совершёнными ошибками дорожники начали укладку асфальта.

«Сегодня мы готовим письма с просьбой разобраться и принять меры в адрес УМВД по Хабаровскому краю и Следственного управления Следственного Комитета по Хабаровскому краю. Будем добиваться справедливого разрешения этой проблемы. Данный вопрос находится под контролем центрального штаба Народного Фронта и лично руководителя федерального проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутата Госдумы России Александра Васильева», — рассказал сопредседатель Хабаровского регионального отделения ОНФ Сергей Мазунин.