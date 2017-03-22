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Фонд Гродековского музея в Хабаровске пополнился новым экспонатом

Фонд Гродековского музея в Хабаровске пополнился новым экспонатом
Тигриная шкура, добытая преступным путём, по решению суда обрела новое "место жительства"
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: hkm.ru

По решению мирового судьи Индустриального района Хабаровска шкуру тигрёнка, которая стала объектом уголовного дела, передали краеведческому музею имени Гродекова. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что и.о. генерального директора культурного учреждения подал прошение о передаче главного вещдока преступления в фонды организации. Ходатайство суд удовлетворил, однако необходимо было выждать процессуальные сроки, пока решение вступит в законную силу. И вот момент переквалификации вещественного доказательства в музейный экспонат настал. Шкура полугодовалого тигрёнка уже дожидается своего часа, чтобы стать частью экспозиции.

«Внутримузейная комиссия решит несколько вопросов, которые касаются судьбы этой шкуры. Мы решим, в какой фонд её ставить — скорее всего, это будет сырьевой фонд. В основной фонд её брать не имеет смысла, так как её состояние не позволяет сделать из неё чучело. Шкура очень тонкая, практически как бумага. Не исключено, что тот, кто её добыл, выделывал и хранил неправильно. С большой вероятностью шкуру мы передадим в отдел экспериментальной археологии. Наши специалисты уже обработали шкуру химикатами, провели санитарную обработку — никакой инфекционной опасности она не представляет», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший научный сотрудник сектора природы Хабаровского краевого музея имени Гродекова Светлана Каткова.

Как объяснила специалист, скорее всего, шкура не сможет храниться долгое время, как положено экспонату основного фонда.

«Не будет ставиться на учёт как ценность, принадлежащая Российской Федерации. Это позволит нам, например, демонстрировать её и разрешать потрогать. Детям это очень важно, когда можно потрогать, особенно шкуру тигрёнка», — рассказала собеседница.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» публиковало материал о том, как два предприимчивых хабаровчанина решили продать найденную в посёлке района имени Лазо шкуру полосатого хищника. Сделку купли-продажи парочка провела с правоохранительными органами, которые узнали о намерениях сбыть ценный товар и под видом покупателей вышли на преступников. Фигуранты и не подозревали, что договариваются с оперативниками. В момент передачи нелегального товара полицейские «сняли маски» и задержали продавцов с поличным. Решением суда мужчинам назначили обязательные работу: одному 180 часов, второму — 140.

 
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