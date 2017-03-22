В Хабаровском крае из спячки выходят медведи

С наступлением тёплой погоды в Хабаровском крае начали просыпаться медведи. Сейчас этот процесс активнее проходит в южных районах региона, где уже почти нет снега, зато есть возможность найти себе пропитание. Одного из первых косолапых, вышедших из спячки, охотоведы зафиксировали 4 марта.

«Медведи просыпаются как обычно. Где склоны северные, теневые, там животные ещё лежат, а где солнышко пригрело или люди потревожили, там медведи уже вышли. Ничего экстраординарного нет. Некоторые медведи вообще не ложились — ходили шатунами из-за того, что не было возможности перезимовать», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.

В начале марта медведей видели у границ села Казакевичево в Хабаровском районе. Хищник вышел к населённому пункту со стороны Большехехцирского заповедника. Ещё один косолапый в это же время обосновался недалеко от заказника «Хехцирский».

Животные вышли из спячки и в зоосаде «Приамурский». Там проснулись еноты, а также гималайские и бурые медведи. Кроме этого, пара косолапых — Маша и Балу — встретили весну с прибавлением в семействе.

«Пока не можем заглянуть, но думаем, что у них очередной медвежонок появился. Проснулись в обычное время, знают, что их накормят, орешки приготовлены, брусничка есть. Это в тайге с пропитанием проблема — голодная осень, трудная зима, а здесь знаю, что их накормят», — отметил директор зоосада Андрей Долин.