В Хабаровском крае из спячки выходят медведи

Сегодня среда, 22 марта 2017 года, 12:33
Приморские спасатели вместо рыбаков достали из воды лыжника
Приморские спасатели вместо рыбаков достали из воды лыжника
Во Владивостоке фрегат "Паллада" станет площадкой Тотального диктанта
Во Владивостоке фрегат "Паллада" станет площадкой Тотального диктанта
В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
Волонтёры Хабаровского края представят иностранцам образ России
Волонтёры Хабаровского края представят иностранцам образ России
В среду в Хабаровске ждут мокрого снега
В среду в Хабаровске ждут мокрого снега
Регионы:


Популярное
вчера, 18:27
Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
вчера, 13:45
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
вчера, 21:18
Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
вчера, 12:35
По центру приморского города бегала перепуганная косуля
вчера, 21:36
Во Владивостоке пожарные эвакуировали полицейских
вчера, 14:50
Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло
вчера, 14:25
Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
сегодня, 09:27
В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
вчера, 20:19
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
вчера, 16:50
Из комсомольского гипермаркета изъяли больше 1 100 литров алкоголя

Обсуждаемое
вчера, 18:27
28

Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
вчера, 13:45
21

Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
вчера, 21:18
7

Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
вчера, 14:50
6

Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло
сегодня, 09:27
4

В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
вчера, 14:25
4

Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
вчера, 15:00
4

Сергей Суковатый: две пересадки в Хабаровске — это нормально
вчера, 19:25
4

В Находке поставят круглосуточные датчики против угольной пыли
вчера, 13:20
3

Перед строителями Восточного погасили более миллиарда рублей долга
вчера, 14:40
3

В Хабаровском крае выберут названия для новых сёл "на гектарах"
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований вчера, 20:19
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых вчера, 18:48
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ вчера, 12:33
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 6



Система Orphus

В Хабаровском крае из спячки выходят медведи

В Хабаровском крае из спячки выходят медведи
Косолапые пробуждаются в тайге и в зоосаде "Приамурский"
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: zoosad27.ru

С наступлением тёплой погоды в Хабаровском крае начали просыпаться  медведи. Сейчас этот процесс активнее проходит в южных районах региона, где уже почти нет снега, зато есть возможность найти себе пропитание. Одного из первых косолапых, вышедших из спячки, охотоведы зафиксировали 4 марта.  

«Медведи просыпаются как обычно. Где склоны северные, теневые, там животные ещё лежат, а где солнышко пригрело или люди потревожили, там медведи уже вышли. Ничего экстраординарного нет. Некоторые медведи вообще не ложились — ходили шатунами из-за того, что не было возможности перезимовать», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.

В начале марта медведей видели у границ села Казакевичево в Хабаровском районе. Хищник вышел к населённому пункту со стороны Большехехцирского заповедника. Ещё один косолапый в это же время обосновался недалеко от заказника «Хехцирский».

Животные вышли из спячки и в зоосаде «Приамурский». Там проснулись еноты, а также гималайские и бурые медведи. Кроме этого, пара косолапых — Маша и Балу — встретили весну с прибавлением в семействе.

«Пока не можем заглянуть, но думаем, что у них очередной медвежонок появился. Проснулись в обычное время, знают, что их накормят, орешки приготовлены, брусничка есть. Это в тайге с пропитанием проблема — голодная осень, трудная зима, а здесь знаю, что их накормят», — отметил директор зоосада Андрей Долин.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru