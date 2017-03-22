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Между Хабаровском и Чегдомыном всё-таки запустят регулярные авиарейсы

Между Хабаровском и Чегдомыном всё-таки запустят регулярные авиарейсы
Билет в одну сторону оценили примерно в пять тысяч рублей
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае откроют авиасообщение между дальневосточной столицей и Чегдомыном. Рейсы планируют запустить во второй половине 2017 года. Стоимость билета, по предварительным расчётам, составит около пяти тысяч рублей. В отдалённом населённом пункте сейчас нужно решить несколько задач: привести в порядок объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, сформировать комфортную городскую среду, провести благоустройство улиц и общественных мест, а также повысить транспортную доступность.

«На сегодня для Чегдомына выбран проектный подход и создан совет по стратегическому развитию, но нам нужно обратить внимание на то, чтобы не только государственные и муниципальные служащие, но и сами жители Чегдомына и близлежащих посёлков, входящих в его агломерацию, были интегрированы в процесс формирования комфортной городской среды. Для этого можно использовать различные подходы, например, взаимодействовать с социально ориентированными некоммерческими организациями или вести диалог на общегородских собраниях», — сообщил министр экономического развития края Виктор Калашников.

Решение о запуске регулярного авиасообщения озвучили на совещании управляющего совета по реализации комплексного проекта развития Чегдомына. По информации пресс-службы Минэкономразвития региона, сейчас в населённом пункте решают также ряд задач в сфере образования. Кроме того, заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края Иван Кондуб рассказал, что до конца 2018 года планируется реконструкция участка автодороги Чегдомын — Новый Ургал протяжённостью 30 километров. На это нужно около 100 миллионов рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что в Чегдомын в конце прошлого года доставили специалистов, чтобы они оценили возможность организации регулярных полётов между посёлком и дальневосточной столицей. В советский период российской истории в Чегдомыне работал аэропорт, который принимал по несколько рейсов в день. Сейчас там сохранилась только посадачная площадка.

 
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