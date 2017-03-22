Хабаровские школьники проведут День смеха дома

Учащиеся хабаровских школ в этом году уйдут на каникулы со следующего понедельника. Юные горожане будут отдыхать от парт и занятий с 27 марта по 2 апреля. Всего в каникулярных мероприятиях задействуют около 80 % детей и подростков.

Во всех образовательных учреждениях города будут работать кружки, секции, профильные объединения по разным направлениям. Школьники посетят спектакли, экскурсии и кинотеатры. Для старшеклассников пройдут консультации по подготовке к итоговой аттестации.

В 74 учреждениях образования с 27 по 31 марта откроют лагеря с дневным пребыванием детей для учеников начальных классов, а также профильные — для воспитанников средней и старшей школы. Посетить их смогут 2340 человек, 913 из которых — дети из малообеспеченных семей. Общая стоимость путёвки за 5 дней с двухразовым питанием составит 1357 рублей, чуть больше обойдётся плата с трехразовым питанием — 1567 рублей. Большую часть должны заплатить родители, в первом случае это чуть больше 980 рублей, во втором — около 1150. Остальную часть путёвки оплатит муниципалитет.