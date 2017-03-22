Чиновников в Хабаровском крае проверят на коррупцию

Сегодня среда, 22 марта 2017 года, 09:43
В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
В Приморье установка "ЭРА-ГЛОНАСС" занимает не больше часа
Волонтёры Хабаровского края представят иностранцам образ России
Волонтёры Хабаровского края представят иностранцам образ России
В среду в Хабаровске ждут мокрого снега
В среду в Хабаровске ждут мокрого снега
В России создадут "летающий автомобиль"
В России создадут "летающий автомобиль"
Губернатор Сахалина: мы полагаемся на объективность суда
Губернатор Сахалина: мы полагаемся на объективность суда
Регионы:


Популярное
вчера, 18:27
Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
вчера, 13:45
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
вчера, 21:18
Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
вчера, 10:35
Чиновников в Приморье стало меньше, но получают они больше
вчера, 12:35
По центру приморского города бегала перепуганная косуля
вчера, 21:36
Во Владивостоке пожарные эвакуировали полицейских
вчера, 09:54
Во Владивостоке отключат подсветку мостов и "белого дома"
вчера, 14:50
Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло
вчера, 11:40
В Хабаровске огонь охватил деревянное летнее кафе
вчера, 14:25
Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона

Обсуждаемое
вчера, 18:27
27

Во Владивостоке антикоррупционный митинг хотят заменить непонятно чем
вчера, 13:45
20

Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
вчера, 21:18
7

Берег моря во Владивостоке чистят от лодочных гаражей
вчера, 09:54
6

Во Владивостоке отключат подсветку мостов и "белого дома"
вчера, 14:50
6

Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло
вчера, 15:00
4

Сергей Суковатый: две пересадки в Хабаровске — это нормально
вчера, 19:25
4

В Находке поставят круглосуточные датчики против угольной пыли
вчера, 13:20
3

Перед строителями Восточного погасили более миллиарда рублей долга
вчера, 14:25
3

Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
вчера, 14:40
3

В Хабаровском крае выберут названия для новых сёл "на гектарах"
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований вчера, 20:19
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых вчера, 18:48
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ вчера, 12:33
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 303



Система Orphus

Чиновников в Хабаровском крае проверят на коррупцию

Чиновников в Хабаровском крае проверят на коррупцию
В регионе проанализируют работу органов исполнительной власти и администраций поселений
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В правительстве Хабаровского края состоялось первое в этом году заседание краевой комиссии по противодействию коррупции. Совещание с руководством силовых структур и районных муниципалитетов провёл губернатор региона Вячеслав Шпорт. Специалисты проанализируют работу 30 органов исполнительной власти, 56 подведомственных им учреждений, администрации Комсомольска-на-Амуре и девяти муниципальных районов.

Сотрудники отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений главного управления по вопросам безопасности губернатора и правительства края также оценят деятельность 22 городских и сельских поселений, 17 предприятий и учреждений, подведомственных органам местного самоуправления края, а также 15 структурных подразделений аппарата губернатора.

«За последние шесть лет практически каждый из руководителей краевых органов исполнительной власти отчитался о соблюдении антикоррупционных требований в подконтрольном ведомстве. Важно, чтобы работа государственных служащих была под постоянным контролем. Это и есть главная задача нашей комиссии, которую мы будем выполнять», — отметил Вячеслав Шпорт.

По информации пресс-службы регионального правительства, в прошлом году в крае проверили 90 учреждений. Специалисты проанализировали деятельность 29 органов исполнительной власти края и 34 подведомственных структур, одного подразделения аппарата губернатора и правительства края, 21 органа местного самоуправления и пяти подконтрольных им учреждений. Результаты проверок показали, что в основном руководители ведомств ответственно подходят к профилактике коррупционных правонарушений.

«По итогам проверок серьёзных замечаний не выявлено. Вопросы раскрытия госслужащими информации о доходах и имущественных обязательствах, соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, обеспечения прозрачности закупок находятся на постоянном контроле», — заявил Максим Гринёв.

По его словам, в приоритете остаются профилактика коррупции при поступлении на государственную службу, организация антикоррупционной пропаганды и просвещения, проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, работа с обращениями граждан.

Профилактика коррупционных проявлений осуществляется в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции. Ежегодно основные этапы его исполнения рассматривает на краевой комиссии глава региона.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru