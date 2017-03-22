В среду в Хабаровске ждут мокрого снега

Сегодня, 22 марта, в дальневосточной столице преимущественно облачно. В течение дня солнце практически не будет выглядывать из-за туч. по прогнозам Дальневосточного УГМС, днём велика вероятность осадков в виде мокрого снега.





Температура воздуха в утренние часы составит -6...-4 градуса по Цельсию. Во второй половине дня потеплеет до 0...+2 градусов.





Хабаровске дует северный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 4-9 метров в секунду.