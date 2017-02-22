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Картина дня в Хабаровском крае: магазин книг и коммунальные проблемы

Картина дня в Хабаровском крае: магазин книг и коммунальные проблемы
Самые значимые события дня — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pikabu.ru; РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com

Принято считать, что среда — это маленькая пятница. Впереди целых четыре дня отдыха, поэтому редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» решила не напрягать наших читателей большим количеством букв. Сегодняшний обзор событий дня будет кратким.

Прокуратура не дремлет: надзорный орган не стесняется штрафовать даже крупных чиновников. На этот раз под санкции попал глава регионального Минсельхоза. Александр Купряков заплатит 2,5 тысячи рублей за то, что его ведомство неправильно рассчитало ставку субсидий для Хабаровского племптицезавода. Кроме этого, правоохранители проверят историю с кондуктором и молодой мамой, которую не пустили в автобус с детской коляской. Также региональная прокуратура притормозила самодеятельность администрации села Видное — муниципалитет самовольно ограничил въезд в населённый пункт.


 

Новости «с самолётом»: транзитным пассажирам в аэропорту дальневосточной столицы станет удобнее ждать стыковочных рейсов. В терминале внутренних авиалиний появилась зона трансфера. Проект реализовали совместно с компанией «Аврора». Также стало известно, что в мае этого года откроют новый авиарейс по маршруту Хабаровск — Иркутск — Краснодар. Воздушные суда будут отправлять один раз в неделю, по воскресеньям с прилётом в понедельник.


 

Немного о коммунальных проблемах: в пригороде Хабаровска жители Солнечного Города тонут в нечистотах. Из-за халатности застройщика колодцы, предназначенные для канализационных стоков, переполнены отходами жизнедеятельности. Люди бьют тревогу, а управляющая компания винит во всём ООО «Солнечная поляна.


 

В завершение — о новостях культуры. Единственная в Хабаровске букинистическая торговая точка на грани закрытия. Региональные СМИ уже присвоили магазину статус «бездомного», и даже назвали причину, по которой он прекращает свою деятельность — выставление помещения «Букиниста» на торги. Также в Сети появилась информация о том, что сотрудников магазина уволят с 1 апреля. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» разобралось в ситуации.


 
 
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