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В Хабаровске наступит день "Защитников"

В Хабаровске наступит день "Защитников"
В прокате стартует главная российская премьера сезона
только что
Культура | Хабаровский край
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Фото: kinopoisk.ru; видео — YouTube

Под знаком российских премьер пройдёт в кинопрокате 23 февраля. Главный релиз недели — картина «Защитники» — фантастический боевик с претензией на «супергеройское кино». Снял картину режиссёр Сарик Андреасян, в фильмографии которого уже есть как откровенные опусы, вроде римейка «Служебного романа», так и довольно сильные драматические работы, как недавнее «Землетрясение».


 

 

«Защитники» — это своего рода наш ответ западной продукции, основанной на комиксах Marvel и DC. Все эти «Люди Икс», «Мстители», «Лига справедливости» и прочие супергеройские отряды год за годом становятся хитами в мировом прокате, в том числе и в отечественном. Андреасян решил снять кино про русских супергероев. Идея пришла к нему в 2013 году, а уже в 2015-м режиссёр приступил к съёмкам. Фильм про российских супергероев нашёл государственную поддержку. На основе блокбастера решили создать целую франшизу — с сиквелами, комиксами, игрушками и прочей сопутствующей продукцией под торговой маркой «Защитники».

Кто же такие Защитники? Это Арсус — человек-медведь, человек-ветер Хан, человек-земля Лер и женщина-вода Ксения. Эта своеобразная Фантастическая четвёрка была сформирована как отряд супергероев во времена холодной войны. В него вошли представители разных национальностей Советского государства, и их суперспособности отражают сильные качества и традиции представленных народностей. Есть в фильме сверхсекретная организация, осуществляющая контроль над супергероями — «Патриот», аналог «Щ.И.Т.» из американских «Мстителей». Есть в российской картине и свой Ник Фьюри (директор «Щ.И.Т.» из комиксов Marvel — прим.ред.). И, как во всяких кинокомиксах, в фильме присутствует суперзлодей, с которым предстоит столкнуться отряду Защитников.

Главные роли в картине исполнили Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Валерия Шкирандо, Станислав Ширин. Судя по кастингу, создатели фильма решили сделать ставку не на звёздный актёрский состав, а на персонажей и спецэффекты. Первые трейлеры российского кинокомикса вызвали неоднозначную реакцию — от полного неприятия и негатива до восторга. Любопытно, что очень положительно о предстоящем российском фильме отозвались американские зрители. Им Защитники пришлись по нраву, судя по отзывам и комментариям в Сети.


 

 

Ещё один крупный отечественный релиз — мистический фэнтезийный триллер «Вурдалаки». Этого фильма киноманы также ждут давно. О проекте впервые заговорили в 2008 году. Написанный сценарий, однако, пришлось отложить на полку после очередного кризиса. Лишь когда компания «ГОРАД» выкупила права, проект был реанимирован, а в 2014 году начались съёмки. Проводились они в Крыму.

Действие фильма разворачивается в XVIII веке, на задворках Российской империи в Карпатских горах, где одиноко стоит Спасский монастырь. Сюда был сослан духовник императрицы Елизаветы — Лавр. В Карпатах он сталкивается с таинственными зловещими силами, издревле населяющими эту мрачную землю. За Лавром на Карпаты приезжает крестник Елизаветы, юный гардемарин Андрей. Вместе со священнослужителем он противостоит орде нечисти, кишащей в горах.


 

 

Главные роли в фильме исполнили Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский и другие. Режиссёр картины — Сергей Гинзбург.

В хабаровских кинотеатрах продолжается прокат китайского фэнтези «Великая стена», боевика «Джон Уик-2», комедии «Гуляй, Вася!», фантастического боевика «Обитель зла: Последняя глава», мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен», триллера «На 50 оттенков темнее»и других замечательных фильмов.

 
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