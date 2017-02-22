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В Хабаровском крае администрация Видного ограничила въезд в село

В Хабаровском крае администрация Видного ограничила въезд в село
Муниципалитет издал документ, на который у чиновников нет полномочий
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае администрация села Видное самовольно ограничила въезд в населённый пункт. Нарушение обнаружила прокуратура Вяземского района. Муниципалитет издал постановление, которым установил временные рамки прибытия граждан в поселение.

Нестандартный для своих полномочий документ администрация Видного издала 28 декабря прошлого года. Постановление носит название «Об осуществлении режима въезда и выезда жителей села на территории сельского поселения «Село Видное» Вяземского муниципального района в 2017 году». Но по закону, такие ограничения граждан в их правах и свободах можно делать только на основании и в порядке, предусмотренным законом. При этом пограничный режим нужен только для создания необходимых условий охраны государственной границы.

Органы местного самоуправления не имеют права издавать подобные документы. Конкретное содержание, пространственные и временные пределы действия правил пограничного режима, а также круг лиц, в отношении которых правила действуют, устанавливаются и отменяются решениями федерального органа исполнительной власти. По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, по результатам рассмотрения протеста правовой акт отменили.

 
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