В Хабаровске десяти офицерам ВВО к 23 февраля решили квартирный вопрос

В дальневосточной столице сегодня чествовали военнослужащих Восточного военного округа. На торжественном приёме по случаю Дня защитника Отечества от имени губернатора их поздравил зампред правительства региона Александр Федосов. К празднику виновникам торжества сделали царский подарок — десять офицеров ВВО получили сертификаты номиналом в 6 миллионов рублей каждый. Благодаря им военные смогут решить квартирный вопрос.

«Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин лично поздравил обладателей денежных субсидий во время торжественного собрания, посвящённого Дню защитника Отечества. Не обошлось и без награждения государственными и ведомственными наградами», — сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

За добросовестное несение службы и достижение успехов в боевой подготовке военным вручили премии губернатора Хабаровского края, а также памятные подарки — именные часы с символикой региона. По информации пресс-службы «белого дома», за 12 лет награду от имени главы региона получили 600 человек. А денежные сертификаты, которые получили офицеры, стали первым этапом раздачи субсидий из федерального бюджета — планируется, что в 2017 году таким образом более тысячи семей военнослужащих смогут обзавестись собственным жильём.

«Вооружённые силы были, есть и будут гордостью нашей страны, — отметил Александр Федосов. — Для Хабаровского края День защитника Отечества имеет особое значение. Наш регион является надёжным форпостом дальневосточных рубежей, вся его история связана с героическими событиями. Хабаровск носит звание Города воинской славы. В этом заслуга поколений военнослужащих, особенно ветеранов. Вам выпала честь стать продолжателями воинских традиций».