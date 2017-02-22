Гражданка Ингушетии ответит в Хабаровском крае за любовь к золоту

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Республики Ингушетия. Она незаконно хранила и перевозила самородное золото на территории региона и планировала вывезти его в Амурскую область.

По версии следствия, обвиняемая жила в 2010 году в Николаевском районе. У одного из работников ООО «Артель старателей «Заря» она купила за 1,5 миллиона рублей похищенное на прииске самородное золото весом более 7,8 килограмма. Его реальная стоимость превышала десять миллионов. Затем женщина и её знакомая перевезли драгоценный металл на автомобиле в Хабаровск. В краевой столице перевозчицы приобрели билеты на поезд до Нерюнгри. Они планировали доставить золото в Тынду.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, сотрудники управления ФСБ России по Хабаровскому краю задержали непосредственную перевозчицу драгоценного металла. Обвиняемая скрылась от следствия, её объявили в розыск и в 2016 году задержали на территории Ингушетии. Сотрудника артели и женщину-курьера уже осудили.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о хищениях самородного золота в артели «Заря». С июля по октябрь 2015 года он тайно похитил около трёх килограммов драгметалла. Его стоимость оценивается в шесть миллионов рублей.