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Атамана казачьего общества Хабаровска осудят за угрозу убийством

Атамана казачьего общества Хабаровска осудят за угрозу убийством
Обвиняемый направил дуло пистолета на курьера
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевом центре завершилось расследование дела, в котором фигурирует атаман хабаровского казачьего общества «Единство и Отечество». Мужчину обвиняют в угрозе убийством, хулиганстве и незаконном хранении ружья. Летом прошлого года злоумышленник направил пистолет на курьера и приказал лечь на землю.

Случай произошёл в Железнодорожном районе Хабаровска. По версии следствия, 6 июня 2016 года в садоводческое товарищество приехал курьер, который занимается развозом питьевой воды, и поругался с охранниками. Они вызвали для разбирательств своего начальника — атамана «Единства и Отечества». Прибыв на место, казак достал пистолет, направил его на сотрудника службы доставки и, угрожая расправой, приказал лечь на землю. Курьер вызвал полицейских, которые прибыли на место происшествия.

Фигурант не признал вину, а свои действия объяснил тем, что должен был защитить подчинённых-охранников от нападения доставщика. Установлено, что у атамана есть разрешение на пистолет, но в его доме провели обыск и нашли гладкоствольное ружьё без документов. Раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.

Отдельно пресс-служба прокуратуры Хабаровского края отмечает, что охранники садоводческого товарищества обвиняют курьера в том, что он причинил одному из них телесные повреждения. Сотрудники полиции проверяют эти данные. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом случае нападения на курьера. Его ударили монтировкой по лицу, а после этого отобрали 25 тысяч рублей. Подозреваемый горожанин успел потратить деньги на алкоголь и наркотики.

 
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