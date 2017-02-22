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В Комсомольске гражданина Таджикистана отправили под суд за кражи

В Комсомольске гражданина Таджикистана отправили под суд за кражи
За преступления нарушителя выдворят из России
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре за кражи строительных материалов перед судом предстал житель Республики Таджикистан. Мужчина незаконно провёл в России несколько лет, и правоохранители уже привлекали его к ответственности за аналогичное преступление.

Срок пребывания подсудимого в стране истёк четыре года назад. На миграционном учёте таджик не значится, у него нет законных оснований для подачи заявлений о выдаче разрешения на работу или на временное проживание. В марте 2016 года иностранца привлекали к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Мужчине предложили добровольно покинуть страну в установленный срок.

По приговору суда обвиняемому назначили 480 часов обязательных работ. Свой срок он отбыл полностью, потому что до приговора был под стражей в следственном изоляторе, и время содержания ему зачли в рамках отбытия наказания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, гражданина Таджикистана оштрафовали на четыре тысячи рублей и направили в Центр временного содержания иностранных граждан в управлении по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю. Там мужчина пробудет до того, как его выдворят за пределы Российской Федерации.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о других преступлениях, совершённых иностранцами в крае. Так, уроженец Таджикистана, которого обвиняют в попытке дать взятку полицейскому, предстанет перед судом. Он ехал на автомобиле по дороге из села Восточного в Хабаровск, когда его с нелегальным грузом задержали правоохранители. Бандитов, которые вымогали у бизнесменов деньги и ценный товар, также отправили под суд. Главарём преступной группы считают гражданина Китая, который нелегально проживал в Комсомольске.

 
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