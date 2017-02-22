В Хабаровске закрывают единственный букинистический магазин

Единственный в Хабаровске букинистический магазин на грани закрытия. Торговой точке региональные СМИ уже присвоили статус «бездомного», и даже назвали причину, по которой торговая точка прекращает свою деятельность — выставление помещения «Букиниста» на торги. Также в Сети появилась информация о том, что сотрудников магазина уволят 1 апреля. Ситуация, озвученная в средствах массовой информации, напоминает невесёлую шутку. В обстоятельствах, связанных с магазином, разбиралась редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Генеральный директор сети магазинов книг и канцелярских товаров «Книжный мир», которой принадлежит и «Букинист», Нина Чупина в беседе с корреспондентом агентства поделилась реальными планами по поводу торговой точки. Руководитель не отрицает, что «Букинист», вероятнее всего, закроется навсегда. По крайней мере, с улицы Карла Маркса, 49 магазин исчезнет — помещение принадлежит Центру инновационных технологий, а «Букинист» — просто арендатор.

«В этом году весной заканчивается срок аренды. Я, как руководитель предприятия, принимаю решение, что продлевать аренду я не буду. Почему? Потому что магазин на протяжении многих лет не приносит доходов таких, как любое предприятие должно получать. Не приносит прибыли — магазин убыточный. Мы принимали различные решения, переоборудовали магазин, поменяли оборудование, пробовали антиквариат принимать, но всё это не дает результата, который мы бы хотели получить. Пришлось принимать решение «или-или», — рассказала Нина Чупина.

Администрация торговой сети рассматривала различные варианты, чтобы реанимировать книжный магазин, но все попытки оказались тщетными.

«Поменять формат магазина, ассортимент поменять — я об этом думала. Может отказаться от букинистики, сделать магазин подарков. Рядом с нами был магазин «Интур», который закрылся из-за нерентабельности. Сейчас формат таких магазинчиков не востребован, к сожалению. Сейчас торговые центры, большие магазины, как «Книжный мир». «Книжный мир» — ему 54 года, здесь книга составляет 70 процентов от общего товарооборота. То есть в этот магазин идут за книгой», — прокомментировала директор сети.

В убыточном «Букинисте», по словам руководителя, книгооборот составляет лишь 20 %. Не исключено, что отдел такого профиля откроется в «Книжном мире», который расположен рядом с площадью имени Ленина. Но реализовать эти планы будет сложно, так как в помещении не хватает места. Что касается персонала, который трудится в магазине, никого из них не уволят. Директор заверила, что рабочие места всем сотрудникам предоставят в магазинах сети.

«Все работники будут переведены в «Книжный мир», для них работа есть. Никто не будет уволен, никто не будет выброшен на улицу», — заверила Нина Чупина.

Сейчас «Букинист» работает в штатном режиме. Договор аренды помещения истекает в мае этого года.