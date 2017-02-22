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Порт Ванино станет меньше пылить

Порт Ванино станет меньше пылить
Предприятие получило четыре снегогенератора
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба порта Ванино

«Порт Ванино» всё-таки купил четыре новых снегогенератора. Передвижные установки произвели в Европе. Мощные вентиляторы распыляют завесу на расстояние до 100 метров и образуют облако снежного тумана, который прибивает пылевую взвесь.

«Введение в эксплуатацию ещё четырёх передвижных пылеподавляющих установок является одним из пунктов комплексной экологической программы по снижению пыления в порту. Минимизация влияния производственной деятельности предприятия на окружающую среду — одна из ключевых наших задач», — сообщил генеральный порта директор Валерий Балакин.

Поставить эту задачу предприятию пришлось после того как жители Ванино начали жаловаться в различные инстанции. РИА «Восток-Медиа» писало о том, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Позже мужчина прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию о том, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Глава региона Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Губернатор предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Недавно её представители предложили предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.

Вопрос экологической обстановки обсудили даже в Госдуме. В итоге депутаты пришли к единому мнению — на предприятиях нужно установить современное оборудование. На этой неделе ванинцы увидели в акватории порта лебедя. Местные жители считают, что появление птицы — знак надежды на то, что обстановка в посёлке улучшится.

По информации пресс-службы порта, во втором квартале этого года предприятие должно получить вакуумную погрузочную машину. Это промышленный пылесос, который позволит непрерывно чистить производственные площадки от навалочных грузов и пыли. В этом году затраты «Порта Ванино» на природоохранные мероприятия увеличат более чем на 40 %. Они составят порядка 100 миллионов рублей.

 
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