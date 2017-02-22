В Комсомольске будут перерабатывать почти в 10 раз больше мусора

В Комсомольске-на-Амуре объёмы переработки отходов в ближайшие два года могут вырасти практически в 10 раз. В городе уже реализуют проект модернизации мусоросортировочного комплекса. Объём инвестиций составил больше 200 миллионов рублей.

Сортировку мусора на предприятии производят вручную. Это необходимо, поскольку каждую минуту город производит отходы, 50 % которых можно переработать и использовать повторно.

«Низкосортную пищевую пластмассу мы отправляем в Находку. Там она перерабатывается, и из неё получается плитка — тротуарная, для дорог», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» бригадир производственного участка Евгения Кривошеева.

В этом году объёмы переработки отходов на заводе готовы увеличить вдвое. Для этого часть процессов намерены автоматизировать.

«Уже приобретён сепаратор, который будет выполнять функцию сита. То есть, все мелкие отходы, которые являются несортовыми — они так или иначе идут на свалку — будут устраняться. Качество и скорость переборки увеличатся в два-три раза, мы предполагаем», — сообщил заместитель директора предприятия по переработке отходов Владислав Сребрянский.

Инвестпроект рассчитан на два года: уже к 2019-му на заводе планируют перерабатывать отходы Комсомольска-на-Амуре и близлежащих районов в полном объёме — до 120 тысяч тонн ежегодно. Причём на свалку попадёт только половина мусора, а остальное пустят на переработку.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Комсомольске уже два года безуспешно пытаются внедрить практику раздельного сбора мусора. На базе у предпринимателя, который занимается селективным вывозом отходов и их переработкой, до сих пор стоят десятки невостребованных эко-контейнеров. Их можно было бы установить уже во многих дворах, а вывоз ТБО осуществлять по звонку. Однако «управляйки» не хотят делить с кем-то ещё работу, за которую они получают деньги.