В Хабаровском районе Россельхознадзор нашёл в теплицах пестициды

Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства заплатит штраф в 40 тысяч рублей за порчу одного из своих земельных участков. Учреждение передало в аренду аграрному ООО «Сергеевское» надел для выращивания плодово-овощных культур, а специалисты межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в почве пестициды.

Представители надзорного ведомства обследовали участок земли сельскохозяйственного назначения недалеко от села Ровное Хабаровского района. Они отобрали пробы почвы в 16 теплицах, расположенных в границах указанной территории, и направили их в местный референтный центр для лабораторных исследований. Экспертиза образцов показала, что в почвах двух теплиц превышена предельно допустимая концентрация пестицидов, а именно — вещества хлорпирофоса, в 1,9 и 3,8 раза.

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области привлекло институт к административной ответственности по статье «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления». Научное учреждение обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.