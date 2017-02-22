В Хабаровском районе Россельхознадзор нашёл в теплицах пестициды

Сегодня среда, 22 февраля 2017 года, 11:22
"Адмирал" в плей-офф: сегодня начнётся битва с омскими "ястребами"
"Адмирал" в плей-офф: сегодня начнётся битва с омскими "ястребами"
Из-за снегопада по Владивостоку стало невозможно проехать
Из-за снегопада по Владивостоку стало невозможно проехать
Жителям Владивостока рассказали, как попасть в Японию и не "попасть"
Жителям Владивостока рассказали, как попасть в Японию и не "попасть"
Хабаровский СКА на Кипре выиграл по пенальти стыковой матч
Хабаровский СКА на Кипре выиграл по пенальти стыковой матч
Медведев распорядился выдать ДВФУ больше 480 миллионов рублей
Медведев распорядился выдать ДВФУ больше 480 миллионов рублей
Регионы:


Популярное
вчера, 13:13
Приморцев насмешил "строительный креатив" на месте ЧП во Владивостоке
вчера, 13:28
Массовое ДТП во Владивостоке стало причиной транспортного затора
вчера, 16:22
Мэрия Владивостока предупредила автомобилистов
вчера, 11:36
Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе
вчера, 12:40
Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
вчера, 17:44
Авторынок Приморья - 2016: названы самые продаваемые машины в крае
вчера, 14:32
"Еруслан" повели через Амурский залив
сегодня, 08:22
Стало известно, когда в Приморье закончится снег
вчера, 13:51
Бывшему приморскому вице-губернатору Сергею Сидоренко продлили арест
сегодня, 01:28
Игоря Пушкарёва оставили под стражей до конца мая

Обсуждаемое
вчера, 11:36
9

Модель из Приморья заставили убираться в ночном клубе
вчера, 13:13
8

Приморцев насмешил "строительный креатив" на месте ЧП во Владивостоке
вчера, 14:32
5

"Еруслан" повели через Амурский залив
сегодня, 01:28
5

Игоря Пушкарёва оставили под стражей до конца мая
вчера, 12:40
4

Можно, но нельзя: к "дальневосточным гектарам" попал остров Хоккайдо
вчера, 14:40
4

Бюджет Хабаровска заплатит за доставку дачников более 26 миллионов
вчера, 12:54
3

Во Владивостоке могут появиться более 350 новых скверов
вчера, 13:20
3

Мэрия Хабаровска договорилась с речным перевозчиком на будущий сезон
вчера, 16:45
3

В Хабаровске родители девятиклассников боятся потерять место в школе
вчера, 17:25
3

Хабаровчанке с коляской устроили очную ставку с кондукторами автобуса
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 686



Система Orphus

В Хабаровском районе Россельхознадзор нашёл в теплицах пестициды

В Хабаровском районе Россельхознадзор нашёл в теплицах пестициды
Отвечать за порчу земель будет местный институт сельского хозяйства
только что
Экология | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства заплатит штраф в 40 тысяч рублей за порчу одного из своих земельных участков. Учреждение передало в аренду аграрному ООО «Сергеевское» надел для выращивания плодово-овощных культур, а специалисты межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в почве пестициды.

Представители надзорного ведомства обследовали участок земли сельскохозяйственного назначения недалеко от села Ровное Хабаровского района. Они отобрали пробы почвы в 16 теплицах, расположенных в границах указанной территории, и направили их в местный референтный центр для лабораторных исследований. Экспертиза образцов показала, что в почвах двух теплиц превышена предельно допустимая концентрация пестицидов, а именно — вещества хлорпирофоса, в 1,9 и 3,8 раза.

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области привлекло институт к административной ответственности по статье «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления». Научное учреждение обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru