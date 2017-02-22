Больше шести тысяч жителей Хабаровского края сдадут ЕГЭ в 2017 году

В этом году многие дети выбирают обществознание и историю

В Хабаровском крае в этом году на сдачу ЕГЭ подали заявления больше шести тысяч жителей. Государственный выпускной экзамен напишут 206 человек. Досрочный период начнётся 23 марта, основной этап — 29 мая, дополнительный — 5 сентября.

«Востребованными предметами у ребят стали обществознание и история. Популярной оказалась физика, ведь результаты этого экзамена, наряду с русским языком и математикой профильного уровня, учитываются при поступлении в вузы на инженерные специальности», — сообщила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Минобрнауки края Екатерина Кошельникова.

Всего государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования пройдут 6209 человек, из них 5596 выпускников текущего года, 584 выпускника прошлых лет, 27 студентов организаций среднего профессионального образования и два человека, которые не прошли ГИА в прошлые годы.

По данным пресс-службы министерства образования и науки региона, в досрочный период на ГИА отправятся 177 человек. Для этого этапа задействуют 11 пунктов проведения экзаменов — в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Бикинском, Охотском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, Комсомольском, Ульчском районах.

В 2017 году выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в ППЭ отдельно от тех, кто заканчивает школу в этом году. Такую меру приняли для того, чтобы у взрослых не было возможности зарегистрироваться на ЕГЭ и помочь ученикам, как это происходило в других субъектах.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», родители школьников края прочувствовали тонкости организации и проведения ЕГЭ на себе. Они сдали экзамен по русскому языку, пройдя всю процедуру в сокращённом виде, но с сохранением всех составляющих.