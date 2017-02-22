В Хабаровском крае отрепетировали праздничный салют

В Хабаровском крае военнослужащие подразделения ракетных войск и артиллерии провели тренировку праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества. Артиллеристы отработали слаженность действий расчётов гаубиц Д-30 и синхронность выстрелов.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, в тренировке приняли участие самые опытные военнослужащие — всего около ста человек. Они проведут фейерверк с помощью 30 единиц техники. Он прогремит 23 февраля и начнётся в 21:00. Выстрелы прозвучат на набережной Амура.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что залпы произведут из гаубицы Д-30 и салютных установок 2А30 и 2А85. Артиллерийские орудия используются для создания шумового эффекта, а салютные установки — для запуска зарядов с фейерверками.

Помимо Хабаровска, Восточный военный округ проведёт салюты в ещё четырёх городах Дальнего Востока: Белогорске, Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Для этого используют около 2,5 тысячи зарядов. Организовать праздничные залпы помогут более 500 военнослужащих ВВО, которые используют около 200 единиц автомобильной техники и артиллерийского вооружения. Фейерверк в дальневосточной столице станет самым масштабным и шумным.